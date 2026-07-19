אחרי הנצחון של נתניהו: כך תיראה רשימת הליכוד אחרי הבחירות

בעקבות החלטת ועדת החוקה של הליכוד לאשר את הצעת יו"ר התנועה בנימין נתניהו, מתבררת תמונת המצב המלאה של מבנה הרשימה לכנסת ה-26. הנתונים מציגים מהפכה של ממש בסיכוייהם של חברי הכנסת המכהנים ואנשי השטח להתברג בצמרת, כאשר נתניהו מחזיק בכוח חסר תקדים בתוך ה-30 הראשונים.

כפי שאישרה הוועדה, לנתניהו הוענקו שבעה שריונים אישיים עד המקום ה-29. לצד זאת, הוחלט להגדיל בצורה משמעותית את הבטחות הייצוג לנשים, בעוד המחוזות נדחקו לחלוטין אל מחוץ לעשירייה הראשונה והשנייה. במקביל, נתניהו הוסמך להקים ועדה מסדרת במידה והמצב הביטחוני ימנע קיום פריימריז.

מבט על מבנה המשבצות המסתמן של הרשימה חושף כי המאבק על המשבצות הארציות (הח"כים המכהנים) יהיה אכזרי במיוחד, כאשר כמעט כל מקום שני בעשירייה הראשונה נתפס על ידי שריון של יו"ר המפלגה.

כך תיראה רשימת משבצות הליכוד המעודכנת: