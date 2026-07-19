ועדת החוקה אישרה: זו כמות השריונים שנתניהו קיבל

ועדת החוקה של מפלגת הליכוד אישרה שורה של שינויים דרמטיים ומשמעותיים במבנה הרשימה לכנסת לקראת מערכת הבחירות הבאה, אשר מחזקים בצורה ניכרת את כוחו של יו"ר התנועה, בנימין נתניהו, ומשנים את מאזן הכוחות הפנימי במפלגה.

על פי ההחלטה שאושרה, לראש הממשלה בנימין נתניהו יוענקו שבעה שריונים אישיים במסגרת 29 המקומות הראשונים והריאליים של הרשימה. מדובר בכמות שריונים משמעותית המאפשרת ליו"ר המפלגה להצניח פנים חדשות ונאמנים פוליטיים לצמרת הרשימה ללא תלות בתוצאות הבחירות הפנימיות.

במקביל לשריונים האישיים, אושר תיקון שנועד להגדיל את הנוכחות הנשית בצמרת התנועה, במסגרתו הוחלט על מתן יותר שריונים והבטחות ייצוג לנשים במקומות הריאליים. מנגד, מי שישלמו את המחיר המרכזי של המהלך הם נציגי המחוזות השונים של הליכוד, אשר נדחקו לאחור ברשימה אל מעבר למקומות הראשונים, דבר שמקטין באופן ניכר את סיכוייהם להיכנס לכנסת הבאה.

בנוסף, בעקבות המצב הביטחוני הרגיש, אישרה הוועדה סעיף מיוחד למקרה חירום. על פי הסעיף, הוסמך נתניהו לקבוע ולהקים ועדה מסדרת שתקבע את הרשימה לכנסת באופן עצמאי, במידה והמצב הביטחוני בשטח לא יאפשר את קיומם התקין של הפריימריז המסורתיים בקרב מתפקדי התנועה.