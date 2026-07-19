הערכה במערכת הבטחון: איראן תשגר טילים לעבר ישראל

בצה"ל עוקבים מקרוב אחר הפעילות ברחבי איראן, זאת בהמשך לשיגורם של ארבעה טילים מוקדם יותר היום (ראשון) משטח איראן לעבר העיר הירדנית עקבה. כפי שדווח, תקיפה זו חייבה שיגור מיידי של שני מיירטי "כיפת ברזל" מאזור אילת, במטרה למנוע פגיעה אפשרית של שברי יירוט ורסיסים בעורף הישראלי.

על פי הדיווח באתר 'וואלה', גורמים במערכת הביטחון התייחסו לאירוע והבהירו כי כללי המשחק השתנו. "האיראנים היו רוצים שישראל תראה בכך איתות", ציינו הגורמים, אך מיהרו לחדד את ההבדל הדרמטי לעומת העבר: "בפועל המציאות הביטחונית לא דומה לשנת 2023. היום המדיניות הישראלית הרבה יותר מחמירה ולוקחת בחשבון אפשרות של תרחישי קיצון".

באותם תרחישים, כך על פי הגורמים, נכללת גם האפשרות של תקיפה ישראלית רחבה והרסנית נגד תשתיות אסטרטגיות בתוך איראן.

השיח המתוח וההיערכות המיוחדת במערכת הביטחון אינם מקריים; הם מתבססים על הערכות מודיעיניות עדכניות, לפיהן בכירים במשטר האיראני עלולים להורות על עליית מדרגה נוספת ולתקוף באופן ישיר את העורף הישראלי באמצעות שיגור טילים בליסטיים.