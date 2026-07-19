אהוד אולמרט מפתיע: זו הסיבה שנתניהו לא מפסיד בבחירות

אהוד אולמרט ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, יוצא במתקפה חריפה ומנומקת נגד התנהלותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומגדיר אותו כ"פרפורמר והסוחר הפוליטי המוביל בעולם כיום", אך מבהיר כי לדעתו אין מדובר במנהיגות אמיתית.

במהלך ראיון שהעניק לפודקאסט "שינוי כיוון", נשאל אולמרט היכן נקודת השבר ביחסו לנתניהו. אולמרט השיב כי ככל שחלף הזמן, הביקורת שלו רק הלכה והחריפה בעקבות מה שהוא מזהה כהעדפת אינטרסים מובהקת. "בהתנהלות היומיומית שלו, הוא מעדיף את האינטרס האישי, הפוליטי, ההישרדותי והמשפטי שלו – על פני האינטרסים של מדינת ישראל", טען אולמרט. לדבריו, נתניהו ניחן ביכולות הגשה, הופעה ותקשורת שאין להן אח ורע בזירה הבינלאומית. "אני מעריך אותו גם עכשיו כפרפורמר וכשחקן", הסביר ראש הממשלה לשעבר. "הוא הפרפורמר המוביל בעולם, בהשוואה לכל מי שאתה רוצה מראשי המדינות בעולם. אין אף מנהיג באירופה שיש לו את יכולת ההופעה של נתניהו, וגם דונלד טראמפ יכול ללמוד אצלו דבר או שניים".

אולמרט אף שיתף באנקדוטה מביקוריו בחו"ל: "באנגליה, כשנשאלתי פה ושם מה אני חושב על נתניהו, אמרתי שסר לורנס אוליבייה (מגדולי שחקני התיאטרון והקולנוע הבריטים) יכול להיות שמח שהוא לא חי בתקופתו של נתניהו. אם הוא היה חי בתקופתו, לורנס אוליבייה לא היה נחשב לגדול השחקנים בעולם".

עם זאת, אולמרט ביקש להפריד בצורה מוחלטת בין היכולת הוורבלית והתקשורתית לבין הובלת המדינה. "היכולת הזו להשתמש בכל כלי התקשורת בצורה מתוחכמת ומשוכללת מביאה לתוצאות פוליטיות משמעותיות, וזה לא דבר שצריך לזלזל בו. זה מה שמאפשר לו לגרור את מנהיגותו כל כך הרבה שנים, במיוחד כשמשווים אותו לאלה שהתמודדו מולו. אבל זה לא מעיד עליו שהוא ראש ממשלה גדול או מנהיג גדול – זה מעיד עליו שהוא פרפורמר גדול ושחקן גדול".