בצה"ל מאשרים: שברי מיירט נפלו בשטח פתוח סמוך לאילת

שברי מיירט נפלו היום (ראשון) בשטח פתוח סמוך לעיר אילת, בעקבות פעילות יירוט שבוצעה לאחר שיגורים לעבר ירדן. בצה"ל הבהירו כי לא נגרם נזק ולא היו נפגעים באירוע.

לפי דובר צה"ל, בהמשך לשיגורים שבוצעו לעבר ירדן, שוגרו מספר מיירטים לעבר שברי יירוט. מטרת הפעולה הייתה לשלול את האפשרות שרסיסים ייפלו בשטח ישראל.

בעקבות שיגור המיירטים זוהו שברים שנפלו בשטח פתוח בקרבת אילת. לא נמסר על פגיעה במבנים, בתשתיות או ברכוש, והאירוע הסתיים ללא נפגעים.

במהלך האירוע לא הופעלו התרעות באזור אילת. בצה"ל הסבירו כי ההחלטה שלא להפעיל התרעות התקבלה בהתאם למדיניות הקיימת.

דובר צה"ל מסר כי האירוע הסתיים וכי לא נותר איום המחייב פעולה נוספת מצד התושבים. בהתאם לכך, לא פורסמו הנחיות מיוחדות לציבור באזור אילת או באזורים סמוכים.

בצה"ל הדגישו כי אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. המשמעות היא שהציבור נדרש להמשיך לפעול בהתאם להנחיות הקיימות, ללא מגבלות חדשות בעקבות נפילת שברי המיירט.