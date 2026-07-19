הסרטון שמצביע: הירדנים שיקרו שוב, טילים פגעו בעקבה

טילים איראניים ( אילוסטרציה AI )

דיווחים בתקשורת הערבית מפנים אצבע מאשימה כלפי השלטונות הירדניים, וגורמים מבוכה לממלכה.

לאחר שמוקדם יותר, טענו הירדנים, בניגוד להודעה רשמית של ארצות הברית כי הפעילות של שדות התעופה במדינה, בדגש על שדה התעופה באזוק העיר עקבה, ממשיכה כרגיל, דבר שהתגלה כלא נכון, הצבא הירדני נגרר גם הוא לסערה.

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