הסרטון שמצביע: הירדנים שיקרו שוב, טילים פגעו בעקבה

דיווחים בתקשורת הערבית מפנים אצבע מאשימה כלפי השלטונות הירדניים, וגורמים מבוכה לממלכה.
לאחר שמוקדם יותר, טענו הירדנים, בניגוד להודעה רשמית של ארצות הברית כי הפעילות של שדות התעופה במדינה, בדגש על שדה התעופה באזוק העיר עקבה, ממשיכה כרגיל, דבר שהתגלה כלא נכון, הצבא הירדני נגרר גם הוא לסערה.
סרטון חדש שתועד בשטח ירדן, מציג לטענת שורת גופי תקשורת ערביים פגיעה ישירה של טילים איראניים במתקני טילים בשטח העיר עקבה בזמן מטח הטילים האיראני.
התיעוד שגורם למבוכה רבה לממלכה מגיע זמן קצר לאחר ההודעה הירדנית כי מתוך 4 טילים ששוגרו לעברה מרחב עקבה, שלושה הופלו על ידי מערכות הגנה אווירית והרביעי נפל בשטח פתוח ללא נפגעים או גרימת נזק.
בסרטון באורך של כדקה שחורך כרגע את הרשתות החברתיות בעולם הערבי, ניתן לראות את ניסיונות היירוט הרבים שבוצעו ואת שובלי הטילים באוויר, עד לרגע פגיעה ישירה, ככל הנראה של טיל איראני, באופן ישיר במתקן שתואר על ידי הדיווחים כחלק מבסיס צבאי.