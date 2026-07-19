גוטליב במתקפה חריפה: הוא מחזיק את נתניהו בגרון

חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד יצאה היום (ראשון) במתקפה חריפה נגד האפשרות להקים ועדה מסדרת לבחירת רשימת המפלגה לכנסת. גוטליב טענה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מתנגד למהלך והפנתה אצבע מאשימה לעבר השר חיים כץ.

"לא נמאס לכל מיני אנונימיים לתדרך על ועדה מסדרת שלא תקום ולא תהיה?", כתבה גוטליב. לדבריה, "ראש הממשלה מתנגד נחרצות לוועדה מסדרת".

גוטליב הסבירה כי התנגדותו של נתניהו נובעת מאופייה של הליכוד כמפלגה שבה חברי המפלגה בוחרים את נציגיה לכנסת. "הליכוד היא מפלגה דמוקרטית שבה הבוחרים קובעים מי יהיו חברי הכנסת", כתבה.

בהמשך החריפה גוטליב את הטון וכינתה את האפשרות להקים ועדה מסדרת "שחיתות בהגדרה". לטענתה, בחירת מועמדים בדרך זו תיצור מחויבות של חברי הכנסת כלפי ראשי הערים שיהיו מעורבים בבחירתם.

"חברי כנסת יהיו חייבים טובת הנאה לראשי ערים שבחרו בהם", טענה. לדבריה, אותה מחויבות עלולה לבוא לידי ביטוי גם בהעברת תקציבים. "מישהו רוצה שרים כאלה? לא אני, לא אתם וגם ראש הממשלה נתניהו לא רוצה", הוסיפה.