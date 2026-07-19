חברת הקבינט: "זה צריך להדליק את כל הנורות האדומות"

השרה וחברת הקבינט המדיני-ביטחוני, גילה גמליאל, התייחסה היום (ראשון) בראיון למתי טוכפלד בתוכנית "יומן צהריים" ברדיו גלי ישראל למערכת הבחירות המתרגשת ובאה, והציגה קו לוחמני בכל הנוגע לשמירה על טוהר הבחירות ופיקוח בקלפיות.

"עומדת בפתח מערכת בחירות לא פשוטה", פתחה השרה גמליאל את דבריה, והפנתה אצבע מאשימה כלפי יריביה הפוליטיים במפת המפלגות. "כשאני שומעת שהם טוענים נגדנו שיש ניסיון לגנוב את הבחירות, זה צריך להדליק את כל הנורות האדומות. בדרך כלל מה שהם טוענים נגדנו – זה מה שהם עושים בפועל".

בעקבות החששות הללו, הציגה חברת הקבינט דרישה להיערכות לוגיסטית ופוליטית נרחבת מצד מפלגתה ביום הבוחר, במטרה למנוע זיופים אפשריים במגזרים ובאזורים השונים בארץ.

"אנחנו צריכים להיות ערוכים בכל הקלפיות, לאייש אותן ולוודא שלא יגנבו לנו את הבחירות", הדגישה גמליאל בראיון והתוותה את דרך הפעולה הנדרשת בשטח: "צריך לעבוד על זה קשה מאוד, להציב אנשים בכל מקום ומצלמות, כדי שגניבת בחירות במדינת ישראל הדמוקרטית פשוט לא תתרחש".