חוף נפרד נוסף ייפתח בימים הקרובים. כל הפרטים

משרד הפנים ואיגוד ערים כינרת משלימים בימים אלו את ההיערכות לקראת פתיחתו של חוף רחצה זמני בהפרדה בחוף גולן (מקטע 13), אשר יפעל במהלך תקופת "בין הזמנים". היוזמה, שיוצאת לפועל זו השנה השביעית ברציפות במימון משרד הפנים, נועדה לתת מענה הולם, זמין ונגיש עבור הציבור הדתי והחרדי וכלל האזרחים המעוניינים ברחצה נפרדת במהלך חופשת הישיבות, שבה פוקד קהל רב את חופי הכנרת. החוף הזמני יתווסף לחוף כינר המופרד של האיגוד ולחוף המופרד בטבריה הפועלים לאורך כל השנה.

מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, התייחס להיערכות ואמר: "כחלק ממאמצי משרד הפנים לתת מענה מותאם לכלל האוכלוסיות בישראל, אנו משקיעים בשדרוג חופי הרחצה ברחבי הארץ ובהנגשתם לציבור. אנו שמחים לתמוך גם השנה בהסדרת החוף הנפרד בתקופת ‘בין הזמנים’, שתאפשר לציבור הדתי והחרדי ליהנות מרחצה בטוחה ומותאמת לאורחות חייו". אוזן הוסיף פנייה לרוחצים וקרא לציבור לנהוג באחריות, להישמע להוראות המצילים ולהיכנס למים אך ורק בחופים מוכרזים ובשעות הפעילות של שירותי ההצלה.

החוף המופרד הזמני יפתח באופן רשמי לציבור הרחב ביום שישי, י' באב (24.7.26), החל מהשעה 09:00 בבוקר, ויפעל עד ליום ראשון, א' באלול (14.8.26). מיד עם תום תקופת הפעילות, בין התאריכים 16-20.8.26, ייסגר המקטע לצורך פירוק התשתיות הזמניות שהוקמו בו. הכניסה אל החוף הנפרד תתאפשר דרך חניון חוף דוגית, החולק חניון משותף עם חוף גולן.

מנכ"ל איגוד ערים כינרת, יוסף בן יוסף, ציין כי חופי האיגוד צפויים לקלוט המוני מבקרים בתקופה זו של הקיץ. "כחלק מההיערכות הכוללת, יתוגברו שירותי ההצלה וכוחות השיטור והפיקוח בחופים, בשיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל והשיטור הימי", הסביר בן יוסף ואיחל קיץ מהנה ובטוח לכל עם ישראל. באיגוד מזכירים עוד כי כלל חופי איגוד ערים כינרת מוגדרים כחופים שקטים, ועל כן חל איסור מוחלט על השמעת מוזיקה ושימוש במגברים בתחומם.