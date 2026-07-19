מפרשת תאיר ראדה ועד רוז פיזם: הבשורה שקיבל חן קוגל

מנהל המכון הלאומי לרפואה משפטית, חן קוגל, התבשר במהלך כנס המחלקה המשפטית של זק"א הארצי כי קיבל דרגת פרופסור. בעקבות הבשורה מיהרו בזק"א להחליף את תג השם שלו, מ"ד"ר חן קוגל" ל"פרופ' חן קוגל".
קוגל נחשב לאחד המומחים הבולטים בישראל בתחום הרפואה המשפטית, ולאורך השנים היה מעורב בכמה מהפרשות המוכרות והרגישות ביותר שנדונו במדינה.
אחת מהן הייתה פרשת רצח תאיר ראדה. חוות הדעת הרפואית של קוגל הייתה אחד הנדבכים המרכזיים שהובילו לזיכויו של רומן זדורוב במשפט החוזר.
קוגל היה מעורב גם בבדיקת גורלם של החיילים החטופים אהוד גולדווסר ואלדד רגב. זמן קצר לאחר פרוץ מלחמת לבנון השנייה הוא הכין את חוות הדעת הרשמית שעסקה בסיכוי כי השניים אינם בין החיים.
בפרשה מוכרת נוספת הכין קוגל חוות דעת בנוגע לסיבת מותה של הילדה רוז פיזם. לאורך שנות עבודתו הוא העניק חוות דעת ועדויות מומחה בתיקים רבים שבהם נדרשו בדיקות בתחום הרפואה המשפטית.
קוגל עובד במכון הלאומי לרפואה משפטית משנת 1991, ובשנת 2013 מונה למנהלו. בשנת 2024 הוענק לו פרס ישראל בתחום הגבורה האזרחית, וכעת נוספה להישגיו גם דרגת הפרופסור.