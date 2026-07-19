מפרשת תאיר ראדה ועד רוז פיזם: הבשורה שקיבל חן קוגל

פרופסור חן קוגל ( צילום: יוסי אלוני )

מנהל המכון הלאומי לרפואה משפטית, חן קוגל, התבשר במהלך כנס המחלקה המשפטית של זק"א הארצי כי קיבל דרגת פרופסור. בעקבות הבשורה מיהרו בזק"א להחליף את תג השם שלו, מ"ד"ר חן קוגל" ל"פרופ' חן קוגל".