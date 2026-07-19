הבכיר האמריקאי מפתיע: עדיין רוצים להגיע לעסקה

שר האנרגיה האמריקאי, כריס רייט, הפתיע רבים בדברים שחלק עם התקשורת. בשיחה עם כתבים הסביר רייט כי למרות הלחימה, ואפילו למרות שני החיילים האמריקאים שנהרגו בפגיעת טילים איראנית, וחיילים רבים נוספים שנפצעו באירוע, פני הממשל לעסקה דיפלומטית.

"הנשיא טראמפ תמיד מחפש דרך דיפלומטית לצאת מזה ורוצה לסיים את זה בהסכם" הודיע שר האנגריה באופן שהפתיע רבים.

רק בימים האחרונים הסלימה והורחבה הלחימה בין הצדדים, כאשר בין יתר האירועים החמורים, נהרגו ונפצעו מספר חיילים של צבא ארה"ב בפגיעות איראניות בירדן.

ההודעה של הבכיר האמריקאי מגיעה למרות מה שמתארים רבים בארה"ב כהכנה לפתיחת 'שערי הגהינום' כפי שאיים בעבר טראמפ, ומפתיעה רבים בארה"ב, שכן חזרה כה בוטה לנתיב הדיפלומטי יממות בודדות לאחר הריגת חיילים אמריקאים, נתפסת כמנוגדת לאופי הפעולה האמריקאי ולאופי שאפיין עד עכשיו את הנשיא ותגבותיו.