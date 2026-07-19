הרב עידו פכטר יוצא במתקפה חריפה נגד התופעה של עריכת סיומי מסכת יזומים במהלך ימי בין המצרים ותשעת הימים, אשר נועדו להכשיר הלכתית אכילת בשר או קיום מסיבות וצפייה באירועים חגיגיים.

"אנא, אל תעשו סיומי מסכת כדי להתיר לעצמכם לעשות מסיבה סביב גמר המונדיאל או סתם לאכול בשר כי מתחשק לכם", פנה הרב פכטר לציבור והוסיף תהייה נוקבת: "על מי אתם חושבים שאתם עובדים כשאתם עושים את זה?".

הרב מתח קו ישיר בין הניסיונות הללו לבין סוגיות ציבוריות אחרות, והבהיר כי ניצול הלימוד לצרכים אישיים או פוליטיים מהווה פגיעה קשה במעמדה של התורה. "כל מי שמשתמש בלימוד תורה להשיג מטרות ארציות מבזה אותה", קבע הרב, והדגיש כי הדבר נכון לכל ההקשרים: "זה לא משנה אם זה קצבאות, פטור מגיוס, גמר המונדיאל או בשר".

לסיום, חידד הרב פכטר את חומרת המעשה מבחינה דתית ומוסרית, וציין כי עקיפת ההלכה בצורה זו חמורה בהרבה מהפרה ישירה של המנהגים. "ואגב", סיכם הרב, "הביזוי הזה חמור בהרבה ממי שלא מקפיד על החובה למעט בשמחה בימים הללו".