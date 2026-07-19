השירות המטאורולוגי מעדכן: מעל 43 מעלות

השירות המטאורולוגי פירסם בשעות האחרונות את נתוני הטמפרטורות המקסימליות שנמדדו היום ברחבי הארץ, המצביעים על עומס חום קיצוני במיוחד שנרשם בעיקר באזור הבקעה, הערבה ועמק הירדן.

על פי הנתונים הרשמיים, בעיר טבריה טיפסו היום המעלות והגיעו ל-41.1 מעלות צלזיוס, ציון דרך משמעותי שכן זוהי הפעם הראשונה במהלך הקיץ הנוכחי שבה נרשם נתון כזה באזור זה. לא רחוק משם, בכפר נחום שבצפון הכנרת, נמדדו תנאים חמים אף יותר, כאשר כספית מד החום הגיעה ל-42.2 מעלות.

ברחבי הבקעה והערבה נרשמו ערכים דומים וגבוהים. בתחנת המדידה בחצבה שבערבה נרשמו היום 42.5 מעלות, בעוד שביישוב גלגל שבבקעת הירדן נמדדו 42.3 מעלות.

את שיא החום היומי של מדינת ישראל קטף אזור דרום ים המלח; בתחנת המדידה בסדום נרשמה הטמפרטורה הגבוהה ביותר בארץ לאורך כל היום, אשר הגיעה ל-43.6 מעלות צלזיוס.