יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על יעל אבקסיס

אחת הנשים האהובות והמוערכות ביותר בתרבות הישראלית חוגגת היום הולדת. יעל אבקסיס היא הרבה יותר מרק פנים יפות – היא שחקנית, מפיקה מוערכת, יוצרת דוקומנטרית ואייקון אופנה נצחי. לכבוד יומה המיוחד, אספנו 10 עובדות מרתקות על הקריירה והחיים של הכוכבת שהצליחה לגעת בכולנו.

1. השורשים המוזיקליים מהבית: יעל היא בתה של השחקנית והזמרת המרוקאית האייקונית ריימונד אבקסיס. הכישרון והכריזמה בהחלט עברו בגנים, והחיבור ביניהן ליווה אותה לאורך כל חייה האישיים והמקצועיים.

2. הדוגמנית הצעירה: היא פרצה לתודעה הציבורית כבר בגיל 14 כשהחלה להשתתף בקמפיינים כדוגמנית. המראה הייחודי והאלגנטיות שלה הפכו אותה מהר מאוד לאחת הדוגמניות המבוקשות בארץ.

3. הפרסומת ששינתה את עולם האופנה: אי אפשר לדבר על אבקסיס בלי להזכיר את שנות ה-90. בשנת 1994, היא כיכבה לצד ליאור מילר (שהפך מאוחר יותר לבעלה) בפרסומת המיתולוגית של חברת "קסטרו" עם המעיל המפורסם. הפרסומת הזו נחשבת עד היום לאחד מרגעי המפתח של עולם הפרסום בישראל.

4. ימי ערוץ הילדים: לפני שהפכה לשחקנית דרמה רצינית, אבקסיס העבירה חמש שנים מחייה (בין 1993 ל-1998) כמנחה אהובה בערוץ הילדים, לצד מנחים כמו עודד מנשה ומיכל ינאי, שם גידלה דור שלם של ילדים.

5. השותפה של עמוס גיתאי: אבקסיס ביססה את מעמדה כשחקנית קולנוע מוערכת ברמה הבינלאומית בזכות שיתופי הפעולה הרבים שלה עם הבמאי עמוס גיתאי. היא כיכבה בסרטיו המצליחים כמו "קדוש", "עלילה" ו"רבין: היום האחרון".

6. פסגת הדרמה בטלוויזיה: שתי נקודות ציון ענקיות בקריירה שלה היו בסדרות המופת "שבתות וחגים" (עליה זכתה בפרס השחקנית הטובה ביותר) ובדרמה המצליחה "חטופים", שם גילמה את טליה קליין וזכתה על כך בפרס האקדמיה לטלוויזיה.

7. סגירת מעגל עם אמא על המסך: בשנת 2005 שיחקה לראשונה לצד אמה, ריימונד, בסרט הטלוויזיה המוערך "חתה יסבח סבח". השתיים גילמו, באופן לא מפתיע, דמויות של אם ובת.

8. המעבר אל מאחורי המצלמה: אבקסיס לא הסתפקה רק במשחק ובדוגמנות. בשנים האחרונות היא פועלת במרץ כמפיקה ובמאית. אחד הפרויקטים האישיים והמרגשים ביותר שלה היה סרט דוקומנטרי שיצרה על חייה של אמה, ריימונד.

9. לב ענק ועשייה חברתית: מעבר לאורות הזרקורים, אבקסיס מוכרת בזכות פעילותה החברתית הענפה. במשך שנים רבות היא הייתה פעילה מרכזית בעמותת "רוח נשית", עמותה המסייעת לנשים נפגעות אלימות להגיע לעצמאות כלכלית.

10. כוכבת בינלאומית: הקריירה של יעל חצתה גבולות מזמן. תפקידה הקולנועי הראשון היה בכלל בסרט הצרפתי-ישראלי "עבור סשה" (1991) לצדה של כוכבת הקולנוע הצרפתייה סופי מרסו, ומאז היא המשיכה להופיע בהפקות בינלאומיות ועל שטיחים אדומים ברחבי העולם.