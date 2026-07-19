שר הביטחון: אם איראן תירה טילים, נתקוף אותה בעוצמה

שר הביטחון העביר היום (ראשון) איום ישיר לאיראן, ולפיו ירי טילים לעבר ישראל יוביל לתקיפה ישראלית עוצמתית. את הדברים הביא העיתונאי עמית סגל.

לדברי שר הביטחון: "הודענו שאם אירן תירה טילים על ישראל - נתקוף אותה בעוצמה בלי שום תלות או התניות".

המסר מתייחס במפורש לאפשרות שאיראן תשגר טילים לעבר שטח ישראל. במקרה כזה, לפי דברי השר, ישראל תגיב בתקיפה ולא תתנה את פעולתה באישור, בתנאי מקדים או בהתפתחות נוספת.

השר לא פירט בדברים שהובאו מה תהיה עוצמת התקיפה, אילו מטרות עשויות להיכלל בה או בתוך כמה זמן תגיע התגובה הישראלית. עם זאת, הוא הדגיש כי מדובר בהחלטה שאינה תלויה בתנאים אחרים.