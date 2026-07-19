אזהרה לבייניש”ים: כללי "ובלכתך בדרך" לבין הזמנים

עצירת טרמפים ארכיון למצולם אין קשר לנאמר בכתבה ( (צילום: הלל מאיר/ פלאש90; תמונה קטנה: יוסי זמיר/פלאש90) )

בני הישיבות נערכים לסיום זמן קיץ ותחילת תקופת "בין הזמנים" שכוללת בדרך כלל טיולים ליעדים מוכרים וחדשים ותנועה מרובה בכבישי הארץ ברכבי קארפול מושכרים, בתחבורה ציבורית ובטרמפים. מעבר לתכנון המסלולים והכנת כל הציוד החיוני לטיול בלתי נשכח שיסתיים בחזרה הביתה בלי צורך בהזנקת מטוס של יחידת החילוץ 669, חובה על היוצאים לנופש לשנן כמה כללי ברזל שבעזרת השם יעזרו להם לעבור את התקופה החמה והמאתגרת בשלום עם ההורים בפרט ועם הסביבה בכלל.

הרי ירושלים ( צילום: freepik )

עשרה כללי "ובלכתך בדרך" לבין הזמנים

5 כללי עשה

1. הטען את הנייד ערב לפני יציאה לטיול בשטח וקח אתך מטען אלחוטי נייד לשמירה על קשר

2. תכנן את המסלול בהתאם לתנאי מזג האוויר ודאג שיש לך ולכולם לפחות 3 ליטרים מים ובקבוק נוסף

3. התכונן לבלת"מים ודאג לרכב גיבוי למקרה שנתקעת עם חברים או במקרה הכי גרוע לבד בישוב נידח בסוף ציר ללא שם שלא מופיע ב-WAZE.

4. הכן כמויות של אוכל בבית עד כמה שאפשר כדי להימנע מלקנות באשראי מזון מיותר

5. קח אתך "צידה רוחנית" לדרך (יישומון משניות קהתי או חוק לישראל בנייד או לפחות ספר תהילים)

יותר תחבורה ציבורית, פחות טרמפים ( צילום: פלאש90 )

5 כללי לא תעשה

1. אל תעלה לעולם על טרמפ עם אדם לא מוכר ובמיוחד כשאתה עוצר טרמפים בשעות החשיכה, ובאותו עניין: אל תיענה בחיוב למי שמציע לך טרמפ בלי שביקשת בשום מצב ובטח לא לבד!

2. אל תחצה כביש מהיר בריצה, אל תלך בשולי כבישים סואנים ואם אתה עם רכב אל תעצור בשוליים שלא במצב חירום או במקרה של תקלה חמורה ברכב חו"ח.

3. אל תעשה ניסוי בנתיב שלא הלכת בו מעולם ובטח שלא רגע לפני ששמורת טבע נסגרת

4. אל תצא לנסיעה ארוכה ליעד מרוחק או טיול עם לינה בלי שיש איש קשר זמין תמיד לעדכון ההורים- וזכור שתכנון מוקדם מונע אסון!

5. אל תשכח שאחרי כל התכנונים אתה צריך ליהנות בלי יותר מדי דאגות ופשוט לעשות חיים שיש בהם משהו קטן וטוב בכל יום!