מסר לאיראן? צוללת ישראלית צולמה בפעילות נדירה

צוללת חיל הים תועדה באופן חריג ונדיר ביותר, מפליגה באופן גלוי אל מחוץ לבסיס חיל הים במפרץ אילת, ייתכן לעבר כיוון מפרץ טיראן והיציאה אל הים האדום, עצם תיעודה של הצוללת שטה באופן גלוי מעל פני המים הוא אירוע חריג ביותר שכן מדובר בכלים, ככל הנראה, הסודיים ביותר שמפעילה ישראל, ומיקומם ותנועתם נחשב לסוד מדינה שמור, כמו במדינות רבות אחרות.

עצם השיט הגלוי של הכלי מעל פני הים הוא אירוע חריג בפני עצמו, אך נדיר הרבה יותר הוא אישור הצנזורה הצבאית לפרסומו של התיעוד באופן פומבי וגלוי לציבור הרחב והעולם, שכן שוב, מיקומם ותנועתם של צוללות צבאיות נשמר כסוד כמוס על ידי כל צי ומדינה בעולם.