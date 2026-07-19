בעקבות הירי מאיראן: ראש העיר בהודעה דחופה לתושבים

( שאטרסטוק )

על רקע ירי הטילים שבוצע בדקות האחרונות לעבר העיר השכנה עקבה שבירדן, קיים ראש עיריית אילת, אלי לנקרי, הערכת מצב מיוחדת ודחופה עם צמרת מפקדי כוחות הביטחון, החירום וההצלה הפועלים בגזרה.

בהתייעצות הביטחונית לקחו חלק, בין היתר, מפקד האוגדה המרחבית ומפקד משטרת מרחב אילת, במטרה לבחון את השלכות האירוע על העיר ותושביה. במהלך הערכת המצב דיווחו גורמי הביטחון הרשמיים כי בעקבות הזיהוי של הירי לעבר עקבה, שוגרו באופן מיידי שני מיירטים מאזור אילת. שיגור המיירטים נועד למנוע מבעוד מועד זליגה אפשרית של שברי יירוט ורסיסים מסוכנים לעבר תחומי המועצה והעיר אילת. הגורמים הדגישו כי פעולת היירוט עצמה בוצעה במלואה מחוץ למרחב האווירי של העיר.

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בתום הישיבה מסרו כלל גופי הביטחון וההצלה כי הכוחות ערוכים, דרוכים ומוכנים לכל תרחיש, הן בשגרה והן בחירום. במקביל, בפיקוד העורף מבהירים לציבור כי בשלב זה אין כל שינוי במדיניות ההתגוננות באזור אילת והסביבה. ברשויות המקומיות קוראים לתושבים להמשיך להישמע להוראות, ומבטיחים כי ככל שיהיו עדכונים או שינויים בהנחיות, הדבר יופץ באופן מיידי.