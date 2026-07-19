בנט על המשבר בבני ברק: "בתוך ישראל קמה מדינה חרדית"

יו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, התייחס היום (ראשון) למשבר בבני ברק, לאחר שהסתדרות עובדי המדינה החליטה שלא לשלוח לעיר את עובדי רשות המסים. בנט תקף בחריפות את המצב וטען כי החוק אינו נאכף בעיר.

הסתדרות עובדי המדינה הודיעה כי עובדי רשות המסים לא יישלחו לבני ברק לצורך מתן שירותים או ביצוע פעילות שטח. ההחלטה התקבלה בעקבות תקיפת העובדים בעיר ובשל "חשש ממשי לפגיעה בגופם ובביטחונם".

בהסתדרות הבהירו כי מדובר בהחלטה זמנית, שתישאר בתוקף עד שיובטח ביטחונם של עובדי רשות המסים. בשלב זה לא נקבע מועד לחידוש הפעילות בעיר.

בעקבות ההחלטה אמר בנט: "כך נראה כאוס. עובדי מדינת ישראל מסרבים להיכנס לעיר במדינת ישראל כדי לבצע את עבודתם מחשש לפגיעה בחייהם".

בהמשך דבריו תקף בנט את המצב בבני ברק וטען: "בתוך ישראל קמה לה מדינה חרדית עצמאית שבה החוקים אינם חלים. בעוד 100 ימים נחזיר את החוק והסדר לכל מדינת ישראל".

החלטת הסתדרות עובדי המדינה מצטרפת לעמדתו של מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ'. בעקבות המשבר צפוי אהרונוביץ' להיפגש עם ראש עיריית בני ברק בניסיון להגיע לפתרון שיאפשר לעובדים לחזור ולפעול בעיר.

במרכז המשבר עומדת דרישת ההסתדרות להבטיח כי עובדי רשות המסים יוכלו לבצע את עבודתם ללא חשש לפגיעה. עד שיוצגו צעדים שיבטיחו את ביטחונם, העובדים לא יישלחו לעיר למתן שירותים או לביצוע פעילות בשטח.

הפגישה בין מנהל רשות המסים לראש עיריית בני ברק צפויה לעסוק בדרכים לסיום המשבר ובהסדרים הנדרשים לחזרת העובדים. במקביל, דבריו של בנט העניקו למשבר גם ממד פוליטי, כשהוא הציג את המקרה כדוגמה לאובדן החוק והסדר והבטיח לשנות את המצב לאחר הבחירות.