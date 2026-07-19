צבא ירדן מעדכן: כל הפרטים מאחורי המתקפה האיראנית

הצבא הירדני חושף כעת את כל פרטי המתקפה האיראנית שבוצעה כנגד מטרות אמריקאיות בשטח ירדן, וכמעט זלגה לתוך ישראל.

על פי הפרטים החדשים, טהראן שיגרה לפחות 4 טילים בליסטיים כבדים לעבר מרחב עקבה בשטח ממלכת ירדן, שלושה מהטילים יורטו בעודם באוויר, ככל הנראה על ידי כוחות אמריקאים ומערכות הגנה אווירית מבסיסי ארה"ב במדינה.

טיל נוסף נפל על פי הירדנים בשטח פתוח, הרחק ממרכזי אוכלוסייה, גם ישראל כמעט ונגררה מחדש אל תוך המערכה כאשר היירוטים מעל ירדן גרמו ליצירת רסיסים שחדרו לשטח ישראל והיה חשש לפגיעה במרחב אילת, ועל כן בוצע יירוט של הרסס על ידי שני מיירטי כיפת ברזל.