הנקודה האדומה: הכירו את "מפלגת הבטוחים"  

מפלגת הבטוחים והקולות הצפים ( אילוסטרציה AI )

הנקודה האדומה ה באב תשפ"ו - אולפן סרוגים הנקודה האדומה ה באב תשפ"ו | צילום: אולפן סרוגים 10 10 0:00 / 1:29

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף? אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים, בתוספת דעה אישית עם חיוך אמיתי או מריר חומר למחשבה והרבה חוצפה ישראלית. זו הנקודה האדומה להיום: "תכירו את מפלגת הבטוחים. זו מפלגה של אנשים שבטוחים שאם ירוצו לבד לכנסת הבאה יהיה להם יותר כוח מאשר במפלגה גדולה או זו שהם חלק ממנה נכון לעכשיו. המייסדת הלא רשמית של מפלגת הבטוחים היא האישה והמגפון האנושי עורכת הדין והאישה שגם בג"צ לא יעצור אלא פשוט יוציא החוצה בכוח- טלי גוטליב.

טלי מחוץ לאולם ( אילוסטרציה AI )

טלי משוכנעת שאם היא תתמודד לבד- היא מביאה לפחות חמישה מנדטים.

אז למה היא לא רצה לבד אם היא כזאת בטוחה? כי הליכוד זה הבית שלה.

חחחחחח!

טלי, הליכוד זה לא הבית שלך ולא של פיסטוק- זה הבית של ביבי ושרה ולה פמיליה.

ואם את עדיין שם, זה בגלל שהם מאשרים לך להישאר כדיירת זמנית עד שהסקרים

יוכיחו אחרת.

וטלי לא לבד!

גם חילי טרופר שפרש ממפלגת כחול-לבן(מה זה?),

והקים מפלגה בשם "יסודות ישראל(איזה?)

ובסוף חבר למילואימניקים של יועז הנדל(בעברית: מתמודד עם זה)-

יכול בקלות להצטרף למפלגת הבטוחים.

רוצים עוד שמות? בבקשה:

יולי "יואל שכבר לא בליכוד מיילל" אדלשטיין

איילת "מטיילת וחולמת ובבית פוליטי חדש לא חותמת" שקד

עליזה "אל תביא לי את הקריזה" בלוך(ואל תעשי לעצמך ברוך)

ונפתלי בנט.

מה הקשר שלו למפלגת הבטוחים?

כי הוא בטוח שפיזור הכנסת בסוף השבוע שעבר,

יגרום לזה שב-27.10 הוא -ביחד עם לפיד ולא אייזנקוט-

ירכיבו את הממשלה הבאה של ישראל.

האמת שאני לא בטוח,

אבל כמוני גם כל ישראלי שהולך לישון בידיעה שטראמפ שוב תקף באירן..

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

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