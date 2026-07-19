עשרות מועמדי הדמוקרטים חתמו על חרם נגד פורום קהלת

עשרות מועמדים בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים, ובראשם יו"ר המפלגה יאיר גולן, התייצבו היום (ראשון) מאחורי אמנה הקוראת לחרם מלא על פורום קהלת ולהרחקת הגופים הקשורים אליו ממוקדי קבלת ההחלטות.

"אמנת השקיפות והניקוי הציבורי", שיזמה המועמדת לי הופמן אגיב, מחייבת את החותמים לפעול לניתוק הכנסת וועדותיה מפורום קהלת ומזרועותיו. החותמים מתחייבים שלא לאפשר לגופים אלה דריסת רגל בקבלת החלטות, בקבלת תקציבים או במתן ייעוץ.

במקביל לחתימה על האמנה, במטה של הופמן אגיב עובדים על השלמת מיפוי של גורמים שהיו מעורבים בפעילות הפורום בשנים האחרונות. במפלגה מכנים את המהלך "הרשימה השחורה".

לפי המפלגה, הרשימה צפויה לכלול עשרות ארגונים, עמותות, חוקרים ופעילים שהיו קשורים לפורום קהלת במישרין או בעקיפין. בין היתר ייכללו בה גורמים שקיבלו מימון, הפיצו ניירות עמדה או היו מעורבים בקידום המדיניות שלדברי הדמוקרטים סללה את הדרך למהפכה המשפטית ולשינויים במערכת החינוך.

הרשימה מתוכננת להתפרסם לפני הבחירות ולהיות מופצת לציבור ולמועמדים לכנסת, לצד דרישה להטיל חרם מלא על הגורמים שיופיעו בה.

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן אמר: "בממשלה שלנו פורום קהלת לא יסתובב בלשכות השרים. אם ירצו לראות את הממשלה, שיעשו את זה מהטלוויזיה. נגמרה התקופה שבה ארגון חשוך ואנטי דמוקרטי כתב את החוקים של מדינת ישראל וניהל את ההפיכה המשטרית מתוך מסדרונות השלטון".

על האמנה חתמו בין היתר חברי הכנסת נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן, וכן חברי הכנסת לשעבר אמילי מואטי, מיכל רוזין, מוסי רז, יעל פארן ורם שפע. בין המועמדים הנוספים שחתמו: יאיא פינק, משה רדמן, עמרי רונן, נמרוד שפר, דני אלגרט, חן אריאלי, נאור נרקיס ויריב אופנהיימר.

הופמן אגיב הבהירה כי מטרת המהלך היא לחרוג מהצהרה עקרונית וליצור כלי עבודה מעשי עבור נבחרי הציבור. לדבריה, "כל מי שהיה חלק מהמנגנון הזה, צריך לדעת שהוא מסומן כגורם שיש להרחיק ממוקדי השפעה ומשינויים מהותיים בחוק הישראלי".

עוד הוסיפה: "אני רוצה להבטיח שגם ביום שאחרי הבחירות אף אחד לא יוכל לטעון בתמימות שהוא לא ידע למי הוא נותן גישה למשרדים ולחקיקה. נגמרו הימים בהם קהלת שלטה בממשלה".