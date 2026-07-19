31 שנים חלפו מאז אסון פסטיבל ערד, ולהקת טיפקס לא שוכחת. הלהקה פרסמה היום (שלישי) ציוץ מרגש לציון האסון הנורא שבו נהרגו שלושה בני נוער צעירים, כשהיא מחבקת את המשפחות ומזכירה את הרגע הטראגי שבו עלתה לבמה כלהקת החימום.

"ב-18 ביולי 1995 עלינו לבמה כלהקת החימום של משינה. ניגנו מול קהל ענקי, בלי לדעת שבמרחק קצר מאיתנו, מאחורי השערים, מתרחשת טרגדיה נוראית", כתבו חברי הלהקה בציוץ שפורסם בחשבון הרשמי שלהם.

האסון התרחש בזמן הופעתה של להקת טיפקס, שהייתה אמורה לפתוח את הערב לפני המופע האחרון של להקת משינה. בעוד אלפי צעירים נהנו מהמוזיקה, מאחורי השערים התרחשה טרגדיה שהסתיימה במותם של שלושה בני נוער: איטן פלד, חן יצחק ונעמה אלקריב שנפצעה אנושות ונפטרה חמישה ימים לאחר מכן בבית החולים.

"מחבקים את המשפחות ולא שוכחים לעולם את הילדים שרק באו לחגוג את החיים ולא חזרו הביתה", הוסיפה הלהקה בציוץ, תוך ציון שמותיהם של שלושת הנערים ז"ל. הציוץ הסתיים במילים "יהי זכרם ברוך" ובאמוג'י של לב שבור.

האסון התרחש עקב צפיפות קשה שנגרמה ממכירת כמות כרטיסים גדולה בהרבה מהכמות שהמקום יכול היה להכיל. הצפיפות גרמה לקריסת אחד השערים, ובני הנוער שהיו צמודים אליו נפגעו קשה. באותם ימים, לפני עידן הפלאפונים והרשתות החברתיות, לקח זמן רב עד שהמידע על האסון התפשט.