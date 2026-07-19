31 שנים חלפו מאז אסון פסטיבל ערד, ולהקת טיפקס לא שוכחת. הלהקה פרסמה היום (שלישי) ציוץ מרגש לציון האסון הנורא שבו נהרגו שלושה בני נוער צעירים, כשהיא מחבקת את המשפחות ומזכירה את הרגע הטראגי שבו עלתה לבמה כלהקת החימום.
"ב-18 ביולי 1995 עלינו לבמה כלהקת החימום של משינה. ניגנו מול קהל ענקי, בלי לדעת שבמרחק קצר מאיתנו, מאחורי השערים, מתרחשת טרגדיה נוראית", כתבו חברי הלהקה בציוץ שפורסם בחשבון הרשמי שלהם.
האסון התרחש בזמן הופעתה של להקת טיפקס, שהייתה אמורה לפתוח את הערב לפני המופע האחרון של להקת משינה. בעוד אלפי צעירים נהנו מהמוזיקה, מאחורי השערים התרחשה טרגדיה שהסתיימה במותם של שלושה בני נוער: איטן פלד, חן יצחק ונעמה אלקריב שנפצעה אנושות ונפטרה חמישה ימים לאחר מכן בבית החולים.
"מחבקים את המשפחות ולא שוכחים לעולם את הילדים שרק באו לחגוג את החיים ולא חזרו הביתה", הוסיפה הלהקה בציוץ, תוך ציון שמותיהם של שלושת הנערים ז"ל. הציוץ הסתיים במילים "יהי זכרם ברוך" ובאמוג'י של לב שבור.
האסון התרחש עקב צפיפות קשה שנגרמה ממכירת כמות כרטיסים גדולה בהרבה מהכמות שהמקום יכול היה להכיל. הצפיפות גרמה לקריסת אחד השערים, ובני הנוער שהיו צמודים אליו נפגעו קשה. באותם ימים, לפני עידן הפלאפונים והרשתות החברתיות, לקח זמן רב עד שהמידע על האסון התפשט.
לאחר האסון, שלמה ארצי ועופרה חזה ז"ל סירבו להופיע באירוע. מפקד המחוז הדרומי של המשטרה התפטר מתפקידו, ובפסטיבלים הבאים בערד צומצם מספר הצופים באופן דרסטי לכ-1,000 איש בלבד, מה שגרם לאירוע להצטמצם משמעותית.
ממצאי החקירה חשפו פער עצום בין מספר הכרטיסים שנמכרו לבין הקיבולת האמיתית של המקום. הביקורת הציבורית התמקדה בכשל הלוגיסטי והאבטחתי של מארגני הפסטיבל, שהואשמו ברשלנות חמורה ובחמדנות.
להקת טיפקס, שהפכה לאחת הלהקות הפופולריות בישראל, ממשיכה לציין את יום האסון מדי שנה ולהזכיר את הטרגדיה שהתרחשה בזמן שעמדה על הבמה. הלהקה השתתפה בשנים האחרונות באירועים תרבותיים שונים, אך הזיכרון מאסון ערד נותר חרוט בליבם של חברי ההרכב.