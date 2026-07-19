נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום (ראשון) עם יעל שבח, תושבת חוות גלעד שביתה נשרף כליל בשריפה הקשה שפקדה את היישוב בשומרון. שבח היא אלמנתו של הרב רזיאל שבח הי"ד, שנרצח בפיגוע ירי סמוך לחוות גלעד ב-2018.

הנשיא ביקש לחזק את שבח ואת תושבי חוות גלעד שאיבדו את בתיהם: "עם ישראל כולו מחזק אתכם בשעתכם הקשה, אנחנו אוהבים אותך ואת המשפחה היקרה. חושבים על כל מי שאיבד את ביתו ועומדים לצדכם". יעל שבח הודתה לנשיא על שיחת החיזוק והסבירה את חומרת המצב: "אנחנו אחת מתוך 17 משפחות שביתן עלה באש ונשרף כליל, אין לנו כלום, שום דבר. כואב לי מאוד שהזיכרון המוחשי מרזיאל נשרף. תודה על החיזוק ועל המחשבה. נישאר חזקים". השריפה שפרצה בשבת בחוות גלעד הייתה חלק משורת שריפות שפקדו את השומרון והצפון. האש חדרה אל תוך היישוב, כילתה 13 בתים, מוסך ומחסן עצים, והובילה לפציעתם של שני לוחמי אש ולפינוי תושב שנפגע באורח קל.

השריפה בשומרון ( צילום: כבאות והצלה )

מאבק של שנים הניב פרי

חוות גלעד, שהוקמה לזכרו של גלעד זר הי"ד שנרצח בפיגוע ירי, זכתה לאחרונה להכרה רשמית כיישוב לאחר 24 שנות מאבק. ההכרה הרשמית הגיעה שמונה שנים לאחר רצח הרב רזיאל שבח הי"ד, כאשר יעל שבח הציבה לעצמה מטרה להביא להסדרת היישוב כתשובה הולמת לטרור.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן ערך הבוקר הערכת מצב ביישוב לאחר שלוחמי האש השלימו במהלך הלילה את ההשתלטות על מוקדי האש. בהערכת המצב השתתפו נציגי צה"ל, פיקוד העורף, פיקוד המרכז, אוגדת איו"ש, חטיבת שומרון, כוחות הכיבוי וגורמי הביטחון והחירום.

דגן הציג את תמונת המצב העדכנית וציין כי כלל הגורמים פועלים במטרה להחזיר את התושבים לבתיהם במהירות האפשרית ולשקם את היישוב. לדבריו, כ-20 משפחות איבדו את בתיהן לחלוטין, משפחות נוספות ספגו נזקים כבדים, ותשתיות החשמל והמים נפגעו באופן משמעותי.

"אנחנו מוכוונים כולנו, המועצה כולה מוכוונת עם כל הכוח, יחד עם כלל משרדי הממשלה, יחד עם כלל מערכת הביטחון, להחזיר את המשפחות לכאן לחוות גלעד כמה שיותר מהר", אמר דגן. "אנחנו מוכוונים כולנו, במטרת על ברורה, לשקם את חוות גלעד כמה שיותר מהר, לשקם את התשתיות ולבנות כאן יישוב הרבה יותר גדול ממה שהיה לפני".

הערכת המצב בחוות גלעד - הילל בן אור הערכת המצב בחוות גלעד | צילום: הילל בן אור 10 10 0:00 / 3:15

מניעת פעולות נקם

במקביל, המשטרה מנעה אירוע 'תג מחיר' בשומרון, ככל הנראה כנקמה על השריפה בחוות גלעד. במהלך הלילה, לוחמי מג"ב הבחינו ברכב שעורר חשדם בתחנת דלק באזור קדומים, לאחר שנצפה ממלא מספר מיכלים בבנזין.

שלושת החשודים, בגילי 18-20 תושבי האזור, טענו כי עשו זאת לטובת מילוי דלק בציוד חקלאי, אולם לא ידעו להסביר את ממצאי החיפוש ברכבם בו איתרו לוחמי מג"ב כלי תקיפה, רעלות, אולר ושתי לוחיות רישוי של רכב אחר. שלושת החשודים נעצרו והועברו לחקירה בתחנת אריאל.