עשרות רבנים צבאיים נבחנו היום: שיא במספר הנבחנים לרבנות

עשרות רבני צה"ל במבחני הרבנות ( צילום: ללא )

יותר מ-13 אלף אברכים נבחנו מתחילת שנת תשפ"ו במבחני ההסמכה של הרבנות הראשית לישראל, כך נמסר היום (ראשון) עם קיום מועד בחינות נוסף, שבו השתתפו מאות נבחנים מכל רחבי הארץ, בהם גם עשרות רבני צה"ל שנבחנו במסגרת מסלול רב צבאי.

בין מסלולי הבחינה שהתקיימו היום היו דיינות, כשרות, רב צבאי, רב קהילה בתפוצות, רשם נישואין, מילה לשם גירות ורב גוף כשרות בחו"ל. שיא במספר הנרשמים ברבנות הראשית ציינו כי לצד יותר מ-13 אלף נבחנים מתחילת השנה, גם ההרשמה למועד מרחשוון תשפ"ז שוברת שיאים. עד כה נרשמו יותר מ-6,000 נבחנים - הנתון הגבוה ביותר שנרשם אי פעם למועד בחינות של הרבנות הראשית. "להאהיב את שם שמיים" במהלך המבחנים נפגש הראשון לציון, הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף, עם הנבחנים ואמר כי רבנים צבאיים ממלאים תפקיד משמעותי בחיבור בין חלקי החברה הישראלית.

הבחינות לרבנות ( צילום: ללא )

לדבריו, "רבות מהמחלוקות בין דתיים לחילונים נובעות מחוסר היכרות. כאשר חייל פוגש רב צבאי, יש לכם הזדמנות לדבר עם כל אדם באהבה, בכבוד ובידידות ובכך לקרב לבבות".

עוד אמר כי לצד השמירה על ההלכה, מוטלת על הרבנים האחריות "להאהיב את שם שמיים על הבריות", במיוחד בתקופה המורכבת שבה נמצאת מדינת ישראל.

לקצר את זמני קבלת התוצאות

גם הרב הראשי לישראל, הרב קלמן מאיר בר, התייחס לחשיבות מערך הבחינות ואמר כי "הבחינות הן אבן היסוד של ההסמכה לרבנות. ההגדרה הבסיסית של רב היא אדם היודע הלכה".

הרב עודד את הנבחנים להמשיך ולהשלים את מסלול ההסמכה, וציין כי קיים צורך באנשי מקצוע נוספים בתחום הכשרות, במיוחד בבודקי חוץ ובודקי פנים. עוד אמר כי ברבנות פועלים לייעל את מערך הבחינות כדי לקצר את זמני קבלת התוצאות.