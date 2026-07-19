מכה לארנק: המהלך החדש של טראמפ נגד איראן

לאחר שלפני שבועות בודדים, חתם הנשיא טראמפ על מסמך שהיה אמור להביא לסיום הלחימה במפרץ, וכזה שסעיפיו הבטיחו לאיראן הקלה רחבה משטר הסנקציות נגדה, והזרמה של מילארדי דולרים אל חשבונות המשטר.

כעת, לאחר שבוע רצוף של הסלמה קינטית בין הצדדים, נראה שטראמפ נוטש מכל וכל את ההסכמות עם המשטר, וחוזר לקמפיין הלחץ המלא, ותנועת מלקחיים כפולה של פעולות צבאיות מעצימות ולחץ כלכלי מתמשך.

לאחר שהוחזרו לפני כשבוע הסנקציות על ייצואי הנפט של המשטר בטהראן שהוסרו עם חתימת מזכר ההבנות, טראמפ קורא כעת לבית הנבחרים וחברי מפלגתו, להרחיב את משטר הסנקציות נגד איראן, ולכלול אותה בחקיקה ראשית המכוונת כעת להכבדה משמעותית של הסנקציות נגד תעשיות הנפט הרוסיות.

טראמפ הודיע ברשתות החברתיות: "הרפובליקנים (בבית הנבחרים) צריכים להוסיף את איראן לחוק הסנקציות נגד רוסיה, זה מה שלינדזי היה רוצה, וזה מה שיקרה, זה מהלך חשוב ביותר!".

מדובר בהסלמה נוספת בלחץ האמריקאי נגד טהראן, שכולל כבר חזרה והרחבה של משטר הסנקציות, מצור ימי נרחב, ניתוק דרום המדינה משאר חלקיה, השבתת מגזר הנפט וכעת גם הכנסת משטר הסנקציות נגד איראן אל חקיקה בקונגרס, דבר שיקבע את משטר העיצומים כנגד המשטר באופן שאפילו טראמפ בעצמו יתקשה להפוך.