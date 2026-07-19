ירי טילים מאיראן לירדן: דובר צה"ל בהודעה לציבור

דובר צה"ל שיגר כעת (ראשון) הודעה חשובה לציבור, בה הוא מודיע כי לפני זמן קצר, זוהו שיגורים מאיראן לעבר העיר עקבה שבירדן, בסמוך לשטח מדינת ישראל. ייתכנו זליגות לשטח הארץ כתוצאה מהירי.

גורמי מערכת הביטחון עודכנו לפני זמן קצר, כי בעוד נשמעו הדי פיצוצים באזור העיר אילת, היה מדובר ביירוטים שבוצעו על ידי כוחות אזוריים מעל מרחב ירדן. דובר צה"ל הוסיף כי אכן שוגרו שני מיירטי כיפת ברזל לעבר רסיסים שהתפזרו בעקבות היירוטים מעל ירדן, וגרמו לחשש שייתכן ויפלו בעיר אילת, אך לא בוצעה על פי כוחות הביטחון חדירה אקטיבית של טילים אל שטח ישראל.

מעל ירדן, שהפכה לאחרונה אל זירת קרב מרכזית שעומדת בין ארה"ב ואיראן וסופגת אש רבה במהלך הימים האחרונים, תועדו יירוטים בשמי המדינה, כאשר על פי מערכת הביטחון היירוטים בוצעו ככל הנראה על ידי כוחות ארה"ב.