המשטרה תפסה נערים לפני ביצוע "תג מחיר"

מיכלי הדלק שיועדו ל"תג מחיר" ( דוברות המשטרה )

שוטרים הצליחו למנוע אירוע 'תג מחיר' בשומרון, כנקמה על השריפה בחוות גלעד.

במהלך הלילה, במהלך פעילות כוח לוחמי מג"ב באזור קדומים, הבחינו השוטרים ברכב שעורר חשדם בתחנת דלק, לאחר שנצפה ממלא מספר מיכלים בבנזין. לטענת השלושה, בגילי 20-18 תושבי האזור, הם עשו זאת לטובת מילוי דלק בציוד חקלאי, אולם לא ידעו להסביר את ממצאי החיפוש ברכבם בו איתרו לוחמי מג"ב כלי תקיפה, רעלות, אולר ושתי לוחיות רישוי של רכב אחר שהורד בעבר מהכביש.

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שלושת החשודים נעצרו והועברו יחד עם הממצאים שנתפסו לחקירה בתחנת אריאל של מרחב שומרון ובסיומה נכלאו. היום יובאו החשודים בפני בימ"ש.

במשטרה אומרים: "משטרת ישראל יחד עם כוחות הביטחון מגנה אלימות באשר היא. נמשיך לפעול למעצרם של אותם פורעים, האלימים הקיצוניים, נחקור אותם ונביא למיצוי הדין עמם".