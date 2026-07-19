יוסי דגן בחוות גלעד: "מוכוונים להחזיר את המשפחות כמה שיותר מהר"

יוסי דגן בחוות גלעד ( הלל בן אור )

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן ערך הבוקר (ראשון) הערכת מצב ביישוב חוות גלעד לאחר שלוחמי האש השלימו במהלך הלילה את ההשתלטות על מוקדי האש.

בהערכת המצב השתתפו ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, יו"ר היישוב, רבש"צ היישוב, אנשי צוות הצח"י, נציגי צה"ל, פיקוד העורף, פיקוד המרכז, אוגדת איו"ש, חטיבת שומרון, כוחות הכיבוי וגורמי הביטחון והחירום. בסיום הערכת המצב הציג דגן את תמונת המצב העדכנית וציין כי כלל הגורמים פועלים במטרה להחזיר את התושבים לבתיהם במהירות האפשרית ולשקם את היישוב. לדבריו, כ-20 משפחות איבדו את בתיהן לחלוטין, משפחות נוספות ספגו נזקים כבדים, ותשתיות החשמל והמים נפגעו באופן משמעותי.

הערכת המצב בחוות גלעד - הילל בן אור הערכת המצב בחוות גלעד | צילום: הילל בן אור 10 10 0:00 / 3:15

בתום הערכת המצב שנערכה ביישוב אמר דגן: "אנחנו מוכוונים כולנו, המועצה כולה מוכוונת עם כל הכוח, יחד עם כלל משרדי הממשלה, יחד עם כלל מערכת הביטחון, להחזיר את המשפחות לכאן לחוות גלעד כמה שיותר מהר. אנחנו מוכוונים כולנו, במטרת על ברורה, לשקם את חוות גלעד כמה שיותר מהר, לשקם את התשתיות ולבנות כאן יישוב הרבה יותר גדול ממה שהיה לפני. כרגע לצערנו כ-20 משפחות איבדו את הבתים שלהם ואת כל הרכוש בצורה מוחלטת ועוד לא מעט משפחות עם נזקים בבתים. תשתית החשמל נשרפה, ותשתית המים נשרפה. כרגע אנחנו עושים מיפוי של היישוב, לראות אילו משפחות יכולות לחזור בכפוף להסדרים בטיחותיים שאנחנו עובדים עליהם. כלל הגורמים כאן, כפי שסוכם בהערכת המצב הארוכה, בתיאום עם כיבוי אש, משטרה, צה"ל, עם כלל הגורמים, כמובן בהובלה של ועד היישוב".

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דגן הוסיף כי בימים הקרובים יתאפשר לחלק מהמשפחות לשוב לבתיהן, בהתאם למצב התשתיות והבטיחות. "אנחנו עובדים לחבר את החשמל. חלק כבר חזר, חלק יחזור, אנשי המקצוע עובדים בית בית למצוא את הפתרונות הבטיחותיים כדי להחזיר את זה, כנ"ל לגבי תשתיות המים, חלק אנחנו עמלים עם אנשי המקצוע להחזיר את זה. אנחנו נפרסם בקרוב בדיוק את המקומות שניתן לחזור ואת המקומות שעדיין לא ניתן. כרגע משפחות שאין להן עדיין יכולת לחזור מתאכסנות בהר ברכה, ותודה ליישוב על ההירתמות, על האכסניה של היישוב. דואגים לכל הצרכים, כולל אוכל, כולל כל מה שצריכים. כרגע אנחנו עמלים גם על ימים מרוכזים לחידוש תעודות זהות, דרכונים, פתרונות לרישיונות נהיגה ולחוסן."

בסיום דבריו הדגיש דגן כי למרות ממדי האסון, רוחם של התושבים מחזקת את כלל הגורמים הפועלים בשטח, והביע ביטחון כי חוות גלעד תצמח מן המשבר כשהיא גדולה ומפותחת יותר. "המשימה המרכזית שלנו, יחד עם התושבים הנפלאים שיש כאן, ואני עובר פה בין הבתים השרופים, רואה כאן את המשפחות אחד אחד, כולם אומרים: 'אנחנו נתחזק, אנחנו נבנה בית יותר גדול'. אנחנו נחזק את הקהילה הזו, היישוב הזה יהיה יותר גדול, פשוט עם אנשים כאלה אנחנו לא יכולים להפסיד, אנחנו בטוח מנצחים. אנחנו ננצח, היישוב הזה יהיה הרבה יותר גדול בעז"ה, יהיו תשתיות הרבה יותר טובות. כל עם ישראל מאחורי תושבי חוות גלעד, אנחנו רואים את זה, מרגישים את התמיכה, את התרומות האדירות שאנשים תורמים ממש מאז אתמול, מיליוני שקלים. זה מחמם את הלב. יחד עם כלל משרדי הממשלה אנחנו עובדים בהנחיית משרד האוצר, מס רכוש כבר מסתובבים כדי לקדם את השמאות, ובמקביל עובדים מול כלל המשרדים יחד עם החטיבה להתיישבות כדי לייצר פתרונות לשיקום".

"אנחנו נעדכן בעז"ה בהמשך בימים הקרובים בדיוק את הצעדים הברורים שיבוצעו כאן. המקום הזה ישוקם, משפחות יחזרו כמה שיותר מהר, המקום הזה רק יגדל. אנחנו מתוך האתגר הזה נקפוץ יותר חזק, נתחזק עוד יותר והיישוב הזה יהיה יותר גדול ויותר חזק. אנחנו עברנו כאן בחוות גלעד לא מעט אתגרים, לא מעט אירועי טרור, פינויים ואתגרים תשתיתיים קשים מאוד. זה יישוב חלוצי. אנשים כאן מלאי אמונה, כולנו עוטפים, כולנו מחזקים, כולנו מעריצים את הרוח שיש כאן. וגם בזמן הזה של המבחן הזה אני בטוח שאנחנו ננצח בו - וננצח בו בגדול", אמר דגן בתום הערכת המצב בחוות גלעד.