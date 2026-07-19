השר כ"ץ הדיח ממילואים את מועמד הדמוקרטים

שר הביטחון ישראל כ"ץ ( אלעד מלכה\משרד הביטחון )

"אפס סובלנות לסרבנות. אני נחוש לבער מצה״ל את תופעת הסרבנות, כפי שפעלתי מתחילת כהונתי כשר הביטחון. דין אחד לכולם", כך הודיע היום שר הביטחון ישראל כ"ץ, שהורה לרמטכ"ל להדיח משירות מילואים את מועמד הדמוקרטים עומרי רונן.

רונן, התראיין בסוף השבוע ובמענה לשאלה אמר כי יחזור על נשק הסרבנות כדי לסכל החלטות ממשלה שאינן נראות בעיניו - כפי שעשו בשמאל במחאה נגד הרפורמה המשפטית. אז, היו אלה הרמטכ"ל הרצי הלוי ושר הביטחון יואב גלנט שהתייחסו בסלחנות ובהלכה לסרבנות הממוסדת, כעת יש שר אחר במשרד הביטחון.

מכתב ההדחה של כ"ץ ( ללא קרדיט )

בהודעה שפרסם כ"ץ הוא הוסיף: "הנחיתי את הרמטכ״ל לוודא שעמרי רונן, שקרא והטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים, יסולק מכל מסגרת של שירות בצה״ל. זו המדיניות.

כך ייעשה גם בכל מקרה דומה בעתיד. צה״ל חייב להישאר מחוץ למחלוקות פוליטיות, ולשרת את ביטחון ישראל בלב".