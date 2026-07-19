חרדי מביתר עלית הבריח סמים לאסיר בבית סוהר

סוכלה הברחת סמים לכלא 'אלה'. במסגרת פעילות סמויה של היחידה המרכזית (ימ"ר) של שירות בתי הסוהר, הופעל בחודשים האחרונים סוכן של מחלק הסוכנים בימ"ר, בעקבות ניסיון של אסיר להחדיר סמים לבית הסוהר 'אלה'.
במהלך ההפעלה פנה האסיר לסוכן, איש סגל שפעל במסגרת החקירה הסמויה, והציע לו, על פי החשד, להחדיר סמים למתקן הכליאה תמורת תשלום. במסגרת הפעילות קיבל הסוכן חומר החשוד כסם מסוג קנאביס מאזרח בעיר אשקלון, ובהמשך קיבל מהאסיר תמורה כספית.
בשבוע שעבר, בתום שלב החקירה הסמויה, בוצעה פעילות מבצעית משולבת של שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל. במסגרת הפעילות נעצר האסיר בתוך בית הסוהר על ידי בלשי ימ"ר בתי הסוהר, ובמקביל עצרה המשטרה בביתר עילית אזרח שעל פי החשד היה מעורב בהעברת הסמים.
שני החשודים הועברו להמשך חקירה ביחידת החקירות המשטרתית הפועלת בשירות בתי הסוהר.
בשב"ס אומרים: "שירות בתי הסוהר ימשיך להפעיל את כלל יכולותיו המודיעיניות, החקירתיות והמבצעיות כדי לסכל ניסיונות להחדיר אמצעים אסורים למתקני הכליאה, לחשוף תשתיות עברייניות ולשמור על ביטחון מתקני הכליאה וחיזוק המשילות הכליאתית".