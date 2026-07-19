חרדי מביתר עלית הבריח סמים לאסיר בבית סוהר

הסמים שהוברחו ( דוברות שירות בתי הסוהר )

סוכלה הברחת סמים לכלא 'אלה'. במסגרת פעילות סמויה של היחידה המרכזית (ימ"ר) של שירות בתי הסוהר, הופעל בחודשים האחרונים סוכן של מחלק הסוכנים בימ"ר, בעקבות ניסיון של אסיר להחדיר סמים לבית הסוהר 'אלה'.