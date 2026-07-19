השר מזהיר: "יכול מאוד להיות שאיראן תתקוף אותנו"

השר עמיחי שיקלי, התייחס היום (ראשון) בראיון ברדיו 104.5fm להסלמה מול איראן ולהיערכות בישראל לאפשרות של תקיפה נוספת. "אנחנו נמצאים בסיטואציה רגישה מאוד, כאשר ההסכם מול איראן קורס לחלוטין ואנחנו רואים תקיפות הולכות וגוברות", אמר. "יכול מאוד להיות שאיראן תחליט לתקוף גם אותנו".

לדבריו, העובדה שאיראן נמנעה עד כה מתקיפה ישירה של ישראל אינה מקרית. "הם מבינים שהתגובה של מדינת ישראל תהיה אחרת לגמרי מזו של מדינות אחרות באזור. אנחנו צריכים להיות ערוכים ומוכנים לכל תרחיש".

נזכיר כי ירדן פינתה בשעות האחרונות את נמל התעופה והנמל הימי שלה, לאור איום ממוקד מאיראן על ירי בשעות הקרובות.