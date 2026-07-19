יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על קריסטן בל

קריסטן בל היא מזמן לא רק "ורוניקה מארס" או האנרגיה המטורפת של אלינור מהמקום הטוב. היא שחקנית מוכשרת, אמא כנה בצורה מעוררת השראה, ואחת הנשים הכי מצחיקות ואותנטיות בהוליווד. לרגל יום הולדתה ה-46, אספנו 10 עובדות מרתקות (וחלקן קורעות מצחוק) על האישה והחיוך:

1. האובססיה הרשמית לעצלנים (Sloths): אי אפשר לדבר על קריסטן בל בלי להזכיר את הסרטון הוויראלי המפורסם שלה אצל אלן דג'נרס. בעלה, דאקס שפרד, הפתיע אותה לכבוד יום הולדתה עם עצלן אמיתי. התגובה שלה? התקף בכי מרוב אושר מוחלט ואיבוד עשתונות קורע מצחוק.

2. היא צמחונית מגיל 11: בל גילתה מודעות חברתית ומוסרית כבר מגיל צעיר מאוד. היא הפסיקה לאכול בשר בילדותה, ולאורך השנים היא תומכת נלהבת באורח חיים טבעוני וצמחוני ובזכויות בעלי חיים.

3. עברה קשוח עם שברים: כשהייתה ילדה היא שברה את שתי פרקי הידיים שלה בו-זמנית במהלך משחק הוקי.

4. היא "גוסיפ גירל" המקורית: למרות שלא ראינו את פניה בסדרה המצליחה, הקול האיקוני שמקריין את כל הפרקים ומפיץ את השמועות במנהטן ("XOXO, Gossip Girl") שייך כולו לקריסטן. היא אפילו חזרה לדבב את הדמות בגרסת הנסיונית המחודשת.

5. הנסיכה אנה נוצרה בהשראתה: כשבל לוהקה לתפקיד אנה בלהיט של דיסני לשבור את הקרח (Frozen), היא ביקשה מהאנימטורים להפוך את אנה לפחות "נסיכתית מושלמת" ויותר מגושמת, מצחיקה ואנושית – בדיוק כמוה.

6. הנישואים התחילו בבית משפט זול: למרות שהם אחד הזוגות הנוצצים והאהובים בהוליווד, קריסטן ודאקס שפרד התחתנו בטקס צנוע במשרד רישום אזרחי שעלה להם בסך הכל 142 דולר.

7. היא פתוחה לחלוטין לגבי בריאות הנפש: בל היא מהכוכבות הראשונות שדיברו פתוח ובלי בושה על ההתמודדות שלה עם דיכאון וחרדה מאז גיל ההתבגרות, והיא מעודדת באופן קבוע טיפול פסיכולוגי ונטילת תרופות למי שזקוק לכך.

8. היא לא באמת אוהבת את השם שלה (או לפחות לא אהבה): כשהייתה בתיכון, היא כל כך לא סבלה את השם קריסטן שהיא שכנעה את ההורים והחברים שלה לקרוא לה "אנני" (Annie). למזלנו, היא חזרה לשם המקורי.

9. יש לה קו מוצרי טיפוח לתינוקות: יחד עם בעלה, היא הקימה את המותג Hello Bello, שמטרתו לספק מוצרי טיפוח והחתלה אורגניים, איכותיים וידידותיים לסביבה במחירים נגישים לכל משפחה.

10. היא סובלת מתופעה רפואית מוזרה בשם רנו (Raynaud's): קריסטן שיתפה בעבר שהיא סובלת מתסמונת הגורמת לאצבעות שלה להפוך ללבנות לחלוטין וקפואות כשקר לה או כשהיא בלחץ, בגלל מחסור בזרימת דם זמנית. לא פלא שהיא מככבת בסרט על נסיכת קרח.