"נתניהו שאל אותי: תגיד אתה נשוי? הייתי בהלם"

גיא פלג, עיתונאי המשפט של חדשות 12, התארח בשישי האחרון בתוכנית "מה באמת קרה שם" בהגשת ארז טל (קשת 12) וחשף פרטים על שיחה מפתיעה שקיים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

פלג שיתף כי ראש הממשלה נתניהו עצמו התקשר אליו. "קיבלתי שיחה מלשכת ראש הממשלה, ראש הממשלה על הקו. הביאו אותו, והייתי בהלם שהוא מטלפן אליי, ואני זוכר ששתקתי. והוא אמר לי: ‘אתה איתי?’ אמרתי לו: ‘כן, אדוני’", שיתף.

פלג, סיפר כי באופן מפתיע נתניהו עבר לפן האישי: "ואז הוא שאל אותי: ‘תגיד, גיא, אתה נשוי?’ אמרתי לו: ‘כן, אדוני’. אז הוא אמר לי: ‘ואשתך, אני מדמיין לעצמי שגם לה יש אילו בעיות’. שיקרתי . הייתי צריך להגיד: ‘אשתי מושלמת’. אבל בשיחה הזאת אמרתי לו: ‘כן, כולנו בני אדם"'.

פלג המשיך וסיפר: "אז הוא אומר לי - גם לאשתי יש בעיה אחת. לאשתי יש רגישות בענייני ניקיון. ותדע לך שהיא אישה מדהימה, אימא נפלאה. בזכותה הילדים שלי כפי שהם".