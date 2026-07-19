במיוחד לצאת ט' באב: מתכון לעוגת שמרים רטובה ועסיסית

שמעו, רגע לפני שאתם מזמינים לכם המבורגר עסיסי, לחגוג את האפשרות של לאכול שוב בשר, תתפנקו לכם בכוס תה חם לצד חתיכת עוגת שמרים עסיסית.

אז קבלו מתכון שמתאים ל-2 עוגות בתבנית אינגליש קייק.

המצרכים

לבצק השמרים:

500 גרם קמח לבן (עדיף קמח ייעודי לחלות/שמרים)

1 כף שמרים יבשים (או חצי קובייה/שקית שמרים טריים)

1/3 כוס סוכר (65 גרם)

2 ביצים בגודל L

כוס אחת חלב פושר (240 מ"ל) – לגרסה פרווה: מים או חלב אלפרו/שיבולת שועל

100 גרם חמאה רכה חתוכה לקוביות (לפרווה: נטורינה או שמן קוקוס רך)

חצי כפית מלח

למילוי שוקולד עשיר ועסיסי (לא מתייבש באפייה):

150 גרם חמאה (או נטורינה לפרווה)

100 גרם שוקולד מריר

חצי כוס קקאו איכותי (50 גרם)

3/4 כוס סוכר (150 גרם)

אופציה לשדרוג: חופן שוקולד צ'יפס או אגוזי מלך קצוצים לפיזור מעל הממרח.

לסירופ הסוכר (חובה לעסיסיות!):

חצי כוס מים

חצי כוס סוכר

כפית תמצית וניל או סחיטה קלה של מיץ לימון

אופן ההכנה

בקערת מיקסר עם וו לישה שמים את הקמח, השמרים והסוכר ומערבבים קלות. מוסיפים את הביצים והחלב הפושר ומתחילים ללוש במהירות נמוכה במשך כ-2-3 דקות, עד שנוצר בצק ראשוני.

תוך כדי לישה, מוסיפים את קוביות החמאה הרכה בהדרגה (אחת אחרי השנייה), עד שהן נטמעות לחלוטין בבצק.מוסיפים את המלח וממשיכים ללוש עוד 8-10 דקות רצופות במהירות בינונית. הבצק צריך לצאת רך, גמיש, מעט דביק בתחתית אך נפרד מדפנות הקערה.

משמנים קערה, מעבירים אליה את הבצק, מכסים ומתפיחים בטמפרטורת החדר כשעה וחצי (או לילה שלם במקרר, מה שמקל מאוד על הרידוד).

הכנת המילוי

בקלחת קטנה ממיסים יחד את החמאה והשוקולד המריר על אש נמוכה (או במיקרוגל) לתערובת חלקה. מסירים מהאש, מוסיפים את הקקאו והסוכר וטורפים היטב לתערובת אחידה וחלקה. מניחים למילוי להצטנן לטמפרטורת החדר כדי שיסמיך מעט ויהיה נוח למריחה (לא לשים במקרר כדי שלא יתקשה מדי).

הרכבה

מחלקים את הבצק לשני חלקים שווים. על משטח מקומח קלות, מרדדים חלק אחד למלבן דק (בערך 30x40 ס"מ).

מורחים מחצית מכמות מילוי השוקולד בצורה אחידה על פני כל המלבן. אם רוצים, זה הזמן לפזר שוקולד צ'יפס או אגוזים.מגלגלים את המלבן לרולדה הדוקה מהצד הרחב כלפי מעלה.

חוצים את הרולדה לאורכה בעזרת סכין חדה (כך ששכבות השוקולד נחשפות), ומלפפים את שני החצאים זה מעל זה לצורת צמה ("בורג").

מניחים בתבנית אינגליש קייק מרופדת בנייר אפייה. חוזרים על הפעולה עם החלק השני של הבצק.מכסים את התבניות במגבת נקייה ומתפיחים שוב כ-40-50 דקות, עד שהעוגות כמעט מכפילות את נפחן.

אפייה וסירופ

מחממים תנור מראש ל-170 מעלות. אופים את העוגות במשך 30-35 דקות, עד שהן זהובות ויציבות (אם הן משחימות מהר מדי, אפשר לכסות ברפרוף בנייר אלומיניום בדקות האחרונות).

בזמן שהעוגות בתנור מכינים את הסירופ: מרתיחים בקלחת קטנה את המים והסוכר. מנמיכים את האש ומבשלים 3-4 דקות עד לקבלת סירופ מעט סמיך. מכבים את האש ומוסיפים וניל/לימון.

השלב הקריטי: ברגע שהעוגות יוצאות חמות מהתנור, יוצקים עליהן את סירופ הסוכר (שהספיק קצת להתקרר) באופן שווה. הן ישתו את כל הנוזלים וזה מה שיבטיח עסיסיות מטורפת.

טיפ למוצאי הצום: אפשר להכין את העוגות יום קודם, לאפות, להרטיב בסירופ, ולאחר שהן התקררו לחלוטין לעטוף היטב. בצאת הצום, חימום קל של כמה שניות במיקרוגל או כמה דקות בתנור יחזיר להן את התחושה של "הרגע יצא מהתנור".

שתהיה הכנה קלה לצום, צום מועיל ומוצאי צום מתוק וטעים!