נקודת רתיחה: ירדן פינתה את נמל התעופה מחשש לירי מאיראן

נמל עקבה ( נתי שוחט/פלאש90 )

שגרירות ארה"ב בירדן דיווחה כעת (ראשון) כי הרשויות פינו את נמל התעופה הבין-לאומי ואת הנמל הימי בעקבה בעקבות איום ממוקד ואמין. "אנו ממליצים בחום לכל האזרחים האמריקאים להימנע מלהגיע לנמל התעופה או לנמל הימי", נכתב בהודעת השגרירות.

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ארצות הברית פתחה הלילה (בין שבת לראשון) בסבב נוסף של תקיפות אוויריות נגד יעדים צבאיים באיראן, בלילה השמיני ברציפות של הפעילות האמריקאית במדינה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, מסר כי התקיפות בוצעו בהוראת הנשיא דונלד טראמפ והחלו בשעה 23:30 לפי שעון החוף המזרחי.

במקביל, ירדן פינתה את נמל התעופה הבין-לאומי ואת הנמל הימי בעקבה, בעקבות התרעה "ממוקדת ומהימנה" לירי איראני לעבר העיר. בנוסף, שגרירות ארה״ב בירדן קראה לאזרחים אמריקאים להימנע מהגעה לאזור.