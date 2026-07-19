הקרבות בליכוד: ההחלטה שצפויה לשחק לטובת נתניהו

בתום דרמה פוליטית של מספר חודשים, סביב הפריימריז במפלגת הליכוד, בית הדין של הליכוד הורה כי ההצבעה בוועידת המפלגה על שינוי שיטת הפריימריז תיפתח לא יאוחר מיום שלישי, 21 ביולי, בשעה 12:00.

בהחלטתו קבע בית הדין כי ההצבעה תיערך בהתאם לטפסים שכבר פורסמו לחברי הוועידה, וביטל את החלטת הביניים שנגעה לנוסח טופס ההצבעה וההודעה הנלווית.

עוד נקבע כי חברי הוועידה יצביעו בנפרד על התקנון ובנפרד על הסעיף העוסק באפשרות שחברי כנסת ושרים מכהנים או לשעבר יתמודדו במחוזות. בית הדין הדגיש כי אין לבצע כל שינוי בתקנון המוצע או בטופס ההצבעה, משום שהליך ההצבעה כבר החל, וכל שינוי בשלב זה יהווה “שינוי כללי המשחק תוך כדי המשחק”.

סדר ההצבעות נקבע כך: הצבעה תחילה על תקנון נתניהו, הכרעה נפרדת בסוגיית התמודדותם של שרים וח"כים במחוזות, ורק אם ההצעה תידחה או תימשך - הצבעה על הצעת טוויטו. כל ניסיון לשנות לפני כן את התקנון או את מיקום משבצות המחוזות ייחשב להפרת ההחלטה ולשינוי הכללים לאחר שההליך כבר החל.

בנוסף קבע בית הדין כי אם הצעתו של יו”ר התנועה וראש הממשלה בנימין נתניהו תידחה, תועלה להצבעה הצעתו החלופית של עו”ד טוויטו מההסתדרות הלאומית, לאחר העדכונים שהציג במהלך הדיון, וההצבעה עליה תיערך לא יאוחר מ־26 ביולי.

ביחס למפת המחוזות, מתח בית הדין ביקורת על החלוקה הקיימת וקבע כי היא מעוררת קשיים, בין היתר בשל איחוד ירושלים, יהודה ושומרון והשפלה למחוז אחד. עם זאת, נקבע כי ועדת החוקה תהיה רשאית לבצע תיקונים במפת האזורים רק כדי למנוע עיוותים, מבלי לשנות את מיקום המשבצות המיועדות לאזורים השונים. עוד המליץ בית הדין לבחון את מיקומו של מחוז חיפה, כך שלא יורע מצבו ביחס לחלוקה הקודמת