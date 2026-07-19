"ביבי סיים. הוא לא יכול להקים ממשלה"

המגיש אייל ברקוביץ', טען היום (ראשון) ברדיו 103fm כי ראש הממשלה נתניהו, לא יוכל להקים ממשלה אחרי הבחירות הבאות.

בדבריו הוא טען: "ביבי סיים, הוא לא יוכל להקים ממשלה. האופציה היחידה שלו לנצח, זה אם בנט לא ייתן לאיזנקוט להיות ראש ממשלה ויילך איתו".