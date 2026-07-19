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חדשות פוליטי מדיני

"ביבי סיים. הוא לא יכול להקים ממשלה"

המגיש אייל ברקוביץ', התייחס למצבו של ראש הממשלה נתניהו אחרי הבחירות ואמר: "ביבי סיים"

11:42
11 תגובות
נתניהו (יונתן זינדל/פלאש90)

המגיש אייל ברקוביץ', טען היום (ראשון) ברדיו 103fm כי ראש הממשלה נתניהו, לא יוכל להקים ממשלה אחרי הבחירות הבאות.

בדבריו הוא טען: "ביבי סיים, הוא לא יוכל להקים ממשלה. האופציה היחידה שלו לנצח, זה אם בנט לא ייתן לאיזנקוט להיות ראש ממשלה ויילך איתו".

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אראל סג"ל מצידו אמר: "הימין הליכוד מושיט יד לכולם, לכל המפלגות הציוניות. אתם לוקחים את היד הזאת ויורקים לנו בפנים".

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שחר
לפני 57 דקות

ביבי לא סיים והוא יקים קואליציה מופקרת עם משתמטים שתחריב את צבא העם! כמפקד פלוגה במילואים אני רואה את השחיקה של החיילים שלי בזמן שהממשלה פוגעת בשלטון החוק ומחלקת כספים. זה חילול השם מוחלט ופגיעה בביטחון
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