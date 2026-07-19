האיראנים משוויצים: הפלנו עוד כטמ"מ אמריקאי

הפלת כטמ"מ אמריקאי ( צבא איראן )

ההסלמה במפרץ הפרסי. כלי התקשורת באיראן מציגים תיעוד שמשחרר צבא איראן בו נראה רגע הפלת הכטמ"מ (כלי טיס מאויש מרחוק) האמריקני מסוג MQ9 מעל חופי איראן.

האירוע התרחש בסמוך לעיר הנמל ע'סלויה במחוז בושאר, בתוך המפרץ הפרסי מול חופי בחריין.

הפלת הכטמ"מ האמריקאי - צבא איראן הפלת הכטמ"מ האמריקאי | צילום: צבא איראן 10 10 0:00 / 0:12

שברי הכטמ"מ נפלו במימי המפרץ וכוחות הביטחון האיראניים אספו את השברים כדי להעביר אותם לבחינה. מעבר לנזק הביטחוני ולאבדן היכולת האווירית, העלות של ההפלה למשלם המיסים האמריקני היא כ-32 מיליון דולר, מחירו של הכטמ"מ התוקף שיכול לשהות 27 שעות באוויר ולשאת מאות קילוגרמים של פצצות.

כטב"מ מסוג לוקאס - ללא קרדיט כטב"מ מסוג לוקאס | צילום: ללא קרדיט 10 10 0:00 / 0:14

ביום שישי האחרון אספו דייגים איראנים במי המפרץ, כטב"מ אמריקני מסוג לוקאס, שהוא חיקוי של השאהד 136 האיראני - כטב"מ מתפוצץ שנשלח במאות גם לישראל אך רק בודדים ממנו חדרו את מערכת ההגנה האווירית.