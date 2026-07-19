"חזרנו למשפחת האירוויזיון": הדירוג המטורף של ישראל בתחרות הנחשבת

הישג למעריצי האירוויזיון הישראלים: רועי בן ישראל, נציג מועדון החובבים הישראלי של האירוויזיון (OGAE Israel), קטף את המקום השלישי והמכובד בגמר תחרות חובבי האירוויזיון השנתית, ה-FANvision המסורתית לשנת 2026. כך על פי הפרסום היום (ראשון) באתר יורומיקס.

רועי עלה לבמה בגרמניה וביצע את הבלדה העוצמתית “מילים” (שייצגה במקור את ישראל באירוויזיון 2010 על ידי הראל סקעת). בניגוד למרבית המתמודדים שבחרו לבצע שירים ממדינות זרות, רועי בחר בשיר ישראלי – בחירה שהוכיחה את עצמה וסחפה את הקהל באולם ואת צוותי השיפוט, שהעניקו לו את המקום השלישי הן בהצבעות השופטים והן בהצבעות הקהל.

החששות לפני הטיסה והחיבוק האירופי החם

לפני הנסיעה, שיתף רועי ברגשות המעורבים ובחששות שליוו אותו באופן אישי ולאומי, אך עם נחיתתו זכה לקבלת פנים חמה ויוצאת דופן מהמשלחות השונות. החיבוק האירופי הזה תורגם אמש גם לנקודות על לוח התוצאות.

רועי בן ישראל מסר בהתרגשות לאחר ההכרזה: “וואו, איזה כיף וכבוד לקחת חלק בתחרות חובבי האירוויזיון השנה, ועוד להגיע לטופ 3! הקהל היה חם ומדהים, השופטים ריגשו, ושאר המתמודדים פרגנו בלי סוף. זו הייתה חוויה והרפתקה מטורפת. תודה לכולם!”.

ניצחון תדמיתי על הבמה הגדולה

ההישג הנוכחי מסמן לא רק הצלחה מוזיקלית, אלא גם ניצחון תדמיתי חשוב בקרב קהילת מעריצי התחרות הגדולה בעולם, שמראה כי המוזיקה מסוגלת לגשר על פערים פוליטיים ולחבר בין אנשים.

ניר הראל, יו”ר OGAE ישראל וראש המשלחת הישראלית ל-FANvision, סיכם בגאווה את המסע: “אני גאה ברועי על המקצועיות, ההשקעה והרגש שהביא לאולם. אני בעיקר שמח ששוב מוכח שחזרנו למשפחת האירוויזיון big time. היחס מהקהל ומהמשלחות האחרות היה מדהים”.

על התחרות

תחרות ה-FANvision, שנוסדה בשנת 2012, נחשבת לאחד מאירועי השיא השנתיים של מועדוני החובבים הרשמיים (OGAE) ברחבי אירופה, במסגרתה החברים מבצעים שירי אירוויזיון או קדמי אירוויזיון לבחירתם. השנה התחרו בה 14 מדינות, והנציגות הישראלית הוכיחה שוב שכשמדובר באירוויזיון – ישראל היא מעצמה של רגש וכישרון.