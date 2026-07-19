משתמשים רבים ברחבי העולם מדווחים מאז שעות הבוקר על תקלה נרחבת ברשתות החברתיות פייסבוק ואינסטגרם, כשהם אינם מצליחים להתחבר לאפליקציות או לבצע פעולות בסיסיות. התקלה, שנמשכת כבר כשעה, משפיעה על מיליוני משתמשים ברחבי העולם.

בניגוד לרשתות האחרות, אפליקציית ווטסאפ – שגם היא בבעלות חברת מטא – ממשיכה לפעול כרגיל ללא כל הפרעה. משתמשים מדווחים כי הם מסוגלים לשלוח ולקבל הודעות בווטסאפ ללא בעיה, בעוד שפייסבוק ואינסטגרם אינן נגישות.

דיווחים מכל רחבי העולם

על פי נתוני אתר DownDetector, העוקב אחר תקלות באתרי אינטרנט ואפליקציות, הדיווחים הראשונים על התקלה החלו להגיע בסביבות השעה 10:55. תוך זמן קצר נרשמו אלפי דיווחים מכל רחבי העולם, כאשר משתמשים מתלוננים על חוסר יכולת להתחבר לחשבונות או לבצע פעולות בסיסיות ברשתות.

חלק מהמשתמשים מדווחים כי הם רואים מסכי שגיאה בעת ניסיון להתחבר, בעוד שאחרים מצליחים להיכנס לאפליקציות אך אינם מסוגלים לרענן את הפיד או לפרסם תכנים חדשים. התקלה משפיעה הן על גרסאות האפליקציות הסלולריות והן על הגרסאות המבוססות דפדפן.

מטא טרם הגיבה באופן רשמי

נכון לשעה זו, חברת מטא טרם פרסמה הודעה רשמית בנוגע לתקלה או למועד המשוער לתיקונה. בעבר, כאשר התרחשו תקלות דומות ברשתות החברתיות של החברה, מטא פרסמה עדכונים באמצעות חשבונות הרשמיים שלה ברשת X (לשעבר טוויטר).

זו לא הפעם הראשונה שבה רשתות החברתיות של מטא חוות תקלות נרחבות. בעבר נרשמו מספר מקרים של השבתות ממושכות, כאשר התקלה הארוכה ביותר נמשכה מעל שלוש שעות. במקרים כאלה, החברה בדרך כלל מצליחה לשחזר את השירות תוך מספר שעות.