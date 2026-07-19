צה"ל החל בפיילוט בדרום לבנון: כפרים ראשונים יפונו

צה"ל מתחיל לפנות כוחות מדרום לבנון. לפי ההבנות שגובשו ברומא בשני ימי הדיונים שהתקיימו שם בשבוע שעבר בפיקוח אמריקני הדוק וללא נציגי הצבא, צה"ל החל בנסיגה מהכפר פארין שנמצא בגזרת בינת ג'בל בגזרה המרכזית של דרום לבנון.

את מקומו של צה"ל יתפוס צבא לבנון, שנכנס לשטח ומטהר מקומות שלפי המידע שמעביר צה"ל, עשויים להיות שם הן מחבלים והן אמצעי לחימה של חיזבאללה.

במהלך הימים הקרובים אמור להיות פינוי דומה גם בכפר הסמוך רנדוריה שגם הוא במרחב של בינת ג'בל.

אחרי הטיפול של צבא לבנון - צה"ל יחזור

לפי ההבנות ועל פי העקרונות שקבע ההסכם, צה"ל אומנם יסוג מן המקומות אך ישוב עליהם לאחר שצבא לבנון יודיע שהוא ניקה את כל השטח והשטח מטוהר ממחבלים ומאמצעי לחימה ויבדוק אם אכן כך הם פני הדברים.

הבנות האלו שנקבעו בהסכם הם למעשה צוהר ראשון ליישום השתלטות צבא לבנון על חלקים מהמרחב זאת בכפוף לאישור הסופי של צה"ל.

גורמים בכירים בפיקוד הצפון מדגישים שמדובר בפיילוט בלבד ואין הכוונה לסגת מאותם המקומות שבהם קיים היה איום הן הנט והן יום הפלישה לשטח ישראל וכי לא יאפשרו את חזרת התושבים לכל כפרי קו המגע שבין לבנון לצפון הארץ.

לפי הערכת גורמי הביטחון בשטח שמדרום לליטני עדיין נמצאים כאלף מחבלים חלקם נמצאים במנהרות מתחת לרכס עלי טאהר ועליהם צה"ל מתכוון להמשיך ולפקח ולחסל מחבלים ואמצעי לחימה ככל שידרש.

כך היה גם בסוף השבוע כאשר שלושה מחבלים מארגון החיזבאללה ניסו להעלות רחפן כדי לפגוע בכוחות בכפר תבנית. הכוח פעל בצורה מהירה ובתוך דקות ספורות השמיד את חוליית המחבלים אירוע שמסתיים ברוך השם בלא נפגעים.

לפי סנטקום (פיקוד מרכז האמריקני) בימים הקרובים יודיע הפיקוד האמריקני על הפיילוט שימשך לפרק זמן בלתי קבוע עד להבנות נוספות בין ישראל ללבנון כשכרגע אין צפי להמשך השיחות.