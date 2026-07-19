בן גביר חושש מהמהלך של נתניהו: "טעות ענקית"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התראיין היום (ראשון) ברדיו 103fm והעלה חששות בנוגע למהלכים שראש הממשלה נתניהו, עלול לעשות לאחר הבחירות.

בדבריו הוא אמר: "ראש הממשלה לאחרונה מדבר הרבה מאוד על ממשלת אחדות. ביבי יכול לעשות טעות ענקית אם יילך עם איזנקוט וגנץ ויזרוק את השופתים שלו". השר נשאל האם יכול להיות שנתניהו יקים ממשלה וישאיר אותם בחוץ, והשיב: "יכול להיות שזה הכיוון".

מוקדם יותר היום, בן גביר תקף בחריפות את החלטת בג"ץ להוציא צו שמקפיא את חוק התקשורת.

בדבריו כתב בן גביר: "הדיקטטורים בגלימות השחורות שוב דורסים את רצון נבחרי הציבור. אבל, חדשות טובות: אלו פרפורי גסיסה ממקורות השליטה. סופם של הדיקטטורים שלא סופרים את העם לעוף מהחיים הציבוריים.

התשובה לצווים של בג"ץ יהיו בצו השעה של ממשלת הימין הבאה - ניקוי אורוות במערכת המשפט וחיסול שלטון הדיפ-סטייט. לא נתפשר על פחות מכך".