נחשף: זה הסכום שתעלה אבטחת יאיר נתניהו במיאמי

מפתיע: בג"ץ בצעד לטובת יאיר נתניהו ( פלאש90 )

ראש השב"כ דוד זיני, החליט כי שרה נתניהו תזכה לאבטחה עד לסוף חייו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בנוסף, הוחלט כי הבנים, יאיר ואבנר נתניהו, יקבלו אבטחה למשך חמש שנים נוספות לאחר הבחירות, כך דווח בחדשות 12.

עלות האבטחה הכוללת מוערכת ביותר מארבעה וחצי מיליון שקלים בשנה. אבטחת יאיר נתניהו במיאמי תעלה כ-2.5 מיליון שקלים בשנה. כל בן משפחה מקבל ארבעה מאבטחים ברוטציה, בשכר של 100 אלף שקלים למאבטח. עלות רכב ונהג לכל מאובטח מוערכת ב-30 אלף שקלים בחודש. סך עלות האבטחה הכוללת למשפחה עומדת על 390 אלף שקלים בחודש. ההוצאה השנתית הכוללת צפויה לעלות על ארבעה וחצי מיליון שקלים.