ליאור שליין מפתיע: הצבעתי לו יותר מפעם אחת

איש התקשורת והסאטיריקן ליאור שליין, שידוע בדעותיו נגד הממשלה הנוכחית, הפתיע כאשר חשף כי הוא הצביע יותר מפעם אחת לראש הממשלה בנימין נתניהו.

שליין, מקיים שיח על פוליטיקה עם בני נוער, במהלכו הם שואלים אותו שאלות ודנים בנושאים שעל סדר היום.

אחד מבני הנוער שאל את שליין האם התקשורת לא מתנכלת לנתניהו, ומסברת להודות כי הוא עשה גם הרבה טוב למדינת ישראל. שליין בתשובתו ענה: "אני הצבעתי לביבי יותא מפעם אחת. אני ראיינתי אותו בערך 3 פעמים. הוא בטח לא האיש הכי טיפש שפגשתי בחיים".

יחד עם זאת הוא אמר: "הוא כבר 15 שנה ראש ממשלה, המדינה היום היא תוצאה של שלטון נתניהו. השבר הנורא שיש לנו בביטחון, והקרע בחברה הישראלית, הכל קשור אליו".