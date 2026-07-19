"יש גורמים בישראל שממש רוצים שבני משפחת נתניהו ימותו"

בשבוע האחרון פורסם כי רעייתו של ראש הממשלה, שרה נתניהו, ביקשה מגורמים בשב"כ כי היא ובני משפחתה יקבלו אבטחה לכל החיים, ללא קשר לתוצאות הבחירות.

‏אל"מ במיל' רונן כהן, ראש הוועדה המייעצת לאבטחת אישים אמר על כך היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' כי: "ראש ממשלה שאישר כל כך הרבה עריפת ראשים של ציר הרשע וכרגע משפחתו מאוימת - זה הדבר הכי מתבקש שהמדינה תספק להם הגנה. אני מאמין שיש רצון בקרב אוכלוסייה מסוימת בחברה הישראלית, שממש רוצים שהם ימותו".

נזכיר כי על פי הדיווח בחדשות 12, ראש השב"כ דוד זיני, נעתר לבקשה ונוטה לאשר אותה.