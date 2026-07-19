בצל הצניחה בסקרים: הצעד הבא של בנט ולפיד

ברשימת "ביחד", המשותפת לנפתלי בנט ויאיר לפיד, מסמנים את פיזור הכנסת ה-25 כנקודת המפנה שתוביל לחיבור מעשי, הדוק ומשמעותי בהרבה בין שני חלקי הרשימה. כך מדווחת הבוקר הכתבת הפוליטית אנה ברסקי באתר "מעריב".

על פי הדיווח, גורמים במפלגת "יש עתיד" מסבירים כי כל עוד המשכן המשיך בפעילותו השוטפת, האיחוד בין הצדדים נותר בעיקר כמסגרת אלקטורלית תיאורטית על הנייר. בעוד שחברי הכנסת והצוותים של יש עתיד ריכזו את עיקר עשייתם בתוך אולמות הוועדות והמליאה, אנשי פלג "בנט 2026" – שאינם מחזיקים בייצוג פרלמנטרי בכנסת היוצאת – מיקדו את כלל מאמציהם בבניית הפעילות הציבורית והפוליטית מחוץ לכתלי המשכן.

המציאות הפרלמנטרית הזו יצרה הפרדה טבעית, והותירה את שני המנגנונים במסלולי עבודה מקבילים ונפרדים, דבר שהגביל בצורה ניכרת את היכולת לייצר שיתופי פעולה עמוקים. כעת, עם היציאה הרשמית והמלאה למערכת הבחירות לכנסת ה-26, השאיפה ברשימה המאוחדת היא להפוך את המסגרת הפוליטית למטה בחירות וקמפיין משותף, שינהל תיאום יומיומי הדוק בין אנשיו של בנט לאנשיו של לפיד.

בפני מפלגת "ביחד" עומד כעת האתגר המרכזי של תרגום ההסכם שנחתם בין שני המנהיגים למערכת אופרטיבית אחת שפועלת יחד בשטח, מגבשת דפי מסרים אחידים ומנהלת תעמולת בחירות מתואמת היטב. אף שחלוקת המקומות ברשימה לכנסת כבר סוכמה וסגורה בין הצדדים, החיבור הארגוני בין הפעילים, המטות המקומיים והמנגנונים דורש עבודה מורכבת מסוג אחר.

פיזור הבית הפיג את החלוקה המבנית ששררה עד כה, וכעת כולם עוברים לפעול תחת אותה זירה פוליטית ויוצאים אל השטח לקראת הכרעת הבוחר.