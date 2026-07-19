חילי טרופר: הוא לא ציוני, לכן לא נשב איתו

חבר הכנסת חילי טרופר ("יסודות ישראל") התייחס הבוקר בראיון לגלי צה"ל לשאלת הרכבת הממשלה הבאה ולשילובן האפשרי של מפלגות ערביות בקואליציה, בצל פיזור הכנסת והיציאה למערכת הבחירות לכנסת ה-26.

כשנשאל על האפשרות של ישיבה משותפת בממשלה עם מפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס, הציב טרופר קו ברור והדגיש את החשיבות של הרוב הציוני בקבלת ההכרעות הגורליות במדינה.

"נכון לעת הזו מדינת ישראל צריכה ממשלה ציונית", הצהיר חבר הכנסת בראיון. טרופר הרחיב על תפיסתו לגבי הבסיס הפוליטי שעליו צריכה להישען ההנהגה וציין כי "ההחלטות במדינה צריכות להיות משותתות על קולות ציוניים, בוודאי בהקמתה של הממשלה".

בהמשך דבריו, התייחס באופן ישיר ליו"ר רע"מ ולזהותה של מפלגתו, תוך שהוא מחדד את הפער האידיאולוגי הקיים: "אני מניח שמנסור עבאס לא יגדיר את עצמו כציוני".