הרשת סוערת: בנט שוב נתפס משקר? 

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התראיין אצל דניאל דושי וטוען שן כי "ב-2021 לא רצתי לראשות הממשלה ואף המלצתי על נתניהו כפי שהבטחתי".

פעיל הימין דביר לוגר, התייחס לכך וכתב: "‏בנט ממשיך לשקר. הוא אומר שהוא בכלל לא רץ לראשות הממשלה ב-2021, ומשקר שהם המליצו לנשיא על נתניהו ורק לאחר שראו שהוא לא מצליח להקים ממשלת ימין הם הלכו עם השמאל והערבים.

העובדות: בנט הציג את עצמו כמועמד לראשות הממשלה לאורך כל הקמפיין. מפלגת "ימינה" המליצה לנשיא על בנט".

אמירה זו של בנט החלה להתפוצץ ברשת, כאשר עשרות מגיבים ביניהם פעילי ימין רבים. תקפו את בנט, קראו לאנשים שלא לבחור בו וטענו כי הוא שוב משקר.