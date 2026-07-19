דיווח דרמטי: בישראל נערכים למתקפת טילים מאיראן 

הסלמה מדאיגה. הימים האחרונים עמוסים בהתנגשויות בין צבא ארה"ב לאיראן, תקיפות מיכלים במצר הורמוז, גשרים באיראן, ערי נמל ועוד.

על פי הדיווח הבוקר (ראשון) ב'וואלה', בישראל חוששים מניסיון של טהרן לתקוף מטרות ישראליות ולגרור את ירושלים למערכה.

בנוסף, גורמים בממשל מעריכים כי עם סיום אירועי המונדיאל יגבר הסיכוי להסלמה צבאית רחבה יותר. בוושינגטון גוברת ההבנה כי התארכות הלחימה משפיעה על הכלכלה המקומית ועל סיכויי המפלגה הרפובליקנית בבחירות לקונגרס בנובמבר, אך הלחץ הציבורי בעקבות נפגעים אמריקנים עשוי לדחוף את הממשל להחרפת התקיפות במטרה לכפות הסדר מהיר.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, הבהיר כי הוא אינו מעוניין שישראל תצטרף כרגע למערכה, אך גורמים אמריקנים טוענים שההחלטה לא נתונה בידיו, ואם איראן תרגיש שטבעת האש סביבה מתהדקת - היא עלולה לירות בקרוב לעבר ישראל.